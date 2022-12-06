快訊

藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第一本台灣消防情境知識書——《消防知識多多書》出版了！

聯合新聞網／ 台北訊
小鯨生活文創提供
小鯨生活文創提供

「地牛又翻身了！」台北地區的「山腳斷層」屢屢被點名最危險？氣象局地震中心表示，若斷層活動恐導致台北盆地陷落、台北多數地方將會被淹沒？無論如何，台灣位於地震活躍區的環太平洋地震帶，地震次數頻繁，地震、颱風、土石流……等天災，何時要來無法預測，我們唯一能做的就是隨時做好準備。

小鯨生活文創提供
小鯨生活文創提供

《消防知識多多書》是一本帶著孩子身歷其境的消防繪本，內容包含消防隊的日常生活、都市的日常、山林野外的日常、緊急救護、消防後勤車輛的救援行動等5大情境，透過活潑生動的彩色繪本，帶孩子認識消防工作的內容：消防員各種訓練、器材與各類消防車輛，以及消防員身上的裝備：

消防衣、消防護頸、消防手套、空氣呼吸器、救助繩索、無線電對講機、探照燈……一樣也不少

雲梯消防車、幫浦消防車、救災指揮車、水帶車……全部就位

平日消防員仔細維護的道具和車輛馬上派上用場！

以連續兩個拉頁完整呈現救災全景，逼真程度宛如置身現場。

小鯨生活文創提供
小鯨生活文創提供

犀牛阿榮爸爸是認真稱職的消防小隊長，消防人員的日常從密集的體能訓練、檢查車輛和維護裝備，並且定期操作演練……展開；正當消防員如往常一般例行訓練時，發生了大地震！許多大樓倒塌引起火災，消防隊員們緊急出動，趕到火災現場展開救援工作，火災現場一片火海，數棟大樓冒著熊熊火焰，許多居民受困呼救，著急地等待救援。面對危急的災變現場，消防大隊是否能順利完成任務呢？

小鯨生活文創提供
小鯨生活文創提供

大地震又引發了土石流，土石因為大地震鬆動掉落，汽車被崩塌的土石埋住了，重機械救援部隊、搜救犬、跨越地型限制的直升機……如何通力合作完成救援任務？

水壩也被地震震垮了，引起山洪爆發，水裡遊玩的人被沖走了！消防員如何在岸邊與水中進行搜索？穿著潛水裝的消防員下水救人，穿著防寒衣的消防員沿水岸設置多個搜索點與攔截點……這個救援行列又將如何完成任務？

透過特殊的大拉頁設計，以連續兩個拉頁完整呈現救災全景，更能一眼看盡消防員出任務的真實場景、現場救災動線，滿足孩子探索知識的熱情；這就翻開書，帶著孩子跟著英勇的消防隊進入災害現場，救援行動立即展開！

小鯨生活文創提供
小鯨生活文創提供
小鯨生活文創提供
小鯨生活文創提供
小鯨生活文創提供
小鯨生活文創提供

小鯨生活文創提供
小鯨生活文創提供

相關新聞

起床後昏昏欲睡 研究：睡懶覺可還嗜睡債

現代人睡眠不足似乎成慣性，起床時精神不佳只能仰賴咖啡提神，但昏昏欲睡的代價很大，發達國家每年因生產力損失、醫療保健利用率提高和曠職而損失數十億美元，更遑論交通事故等造成的生命損失。

他不想只被捧為明星 米其林名廚李皞走出廚房改變誰的命運？

14位名廚聯手的公益餐會，為毛小孩募得350萬元，活動關鍵推手李皞，也是2023年「天下經濟論壇」講者。走出廚房的他，如何重新定義廚師、持續發揮影響力？

「蕉三代」征服日本 他把屏東香蕉送進東奧選手村

東京奧運選手村、日本超市與小學生餐桌上，一根根金黃色的香蕉，都來自於屏東的藝隆農產。曾逃離家業的「蕉三代」余致榮，如何收服日本人的胃？他為什麼不怕其他農民學走種香蕉的祕訣？

網爆料日月潭周圍停車「很黑」 日管處：遊客可拒絕

網友日前在爆料公社發文日月潭地區又有人侵占國有土地，擅自收取停車費一事，日月潭國家風景區管理處指出，遊客可拒絕繳費，如被...

影／科博館挖出台灣史上最完整鯨魚化石 距今8萬5千年

台灣地質年輕，鮮少發現完整大型脊椎動物化石，在國立自然科學博物館地質學組楊子睿博士、生物學組姚秋如博士、德國巴伐利亞動物...

最美自強號又出包！ 車內報站鬼打牆 台鐵12/9前要改善

受到九一八強震影響，台鐵花東線中斷，預計12月28日恢復通車。不過有旅客反映，指近來搭乘EMU3000卻常常發生車內報站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。