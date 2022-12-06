第一本台灣消防情境知識書——《消防知識多多書》出版了！

「地牛又翻身了！」台北地區的「山腳斷層」屢屢被點名最危險？氣象局地震中心表示，若斷層活動恐導致台北盆地陷落、台北多數地方將會被淹沒？無論如何，台灣位於地震活躍區的環太平洋地震帶，地震次數頻繁，地震、颱風、土石流……等天災，何時要來無法預測，我們唯一能做的就是隨時做好準備。

小鯨生活文創提供

《消防知識多多書》是一本帶著孩子身歷其境的消防繪本，內容包含消防隊的日常生活、都市的日常、山林野外的日常、緊急救護、消防後勤車輛的救援行動等5大情境，透過活潑生動的彩色繪本，帶孩子認識消防工作的內容：消防員各種訓練、器材與各類消防車輛，以及消防員身上的裝備：

消防衣、消防護頸、消防手套、空氣呼吸器、救助繩索、無線電對講機、探照燈……一樣也不少

雲梯消防車、幫浦消防車、救災指揮車、水帶車……全部就位

平日消防員仔細維護的道具和車輛馬上派上用場！

以連續兩個拉頁完整呈現救災全景，逼真程度宛如置身現場。

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犀牛阿榮爸爸是認真稱職的消防小隊長，消防人員的日常從密集的體能訓練、檢查車輛和維護裝備，並且定期操作演練……展開；正當消防員如往常一般例行訓練時，發生了大地震！許多大樓倒塌引起火災，消防隊員們緊急出動，趕到火災現場展開救援工作，火災現場一片火海，數棟大樓冒著熊熊火焰，許多居民受困呼救，著急地等待救援。面對危急的災變現場，消防大隊是否能順利完成任務呢？

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大地震又引發了土石流，土石因為大地震鬆動掉落，汽車被崩塌的土石埋住了，重機械救援部隊、搜救犬、跨越地型限制的直升機……如何通力合作完成救援任務？

水壩也被地震震垮了，引起山洪爆發，水裡遊玩的人被沖走了！消防員如何在岸邊與水中進行搜索？穿著潛水裝的消防員下水救人，穿著防寒衣的消防員沿水岸設置多個搜索點與攔截點……這個救援行列又將如何完成任務？

透過特殊的大拉頁設計，以連續兩個拉頁完整呈現救災全景，更能一眼看盡消防員出任務的真實場景、現場救災動線，滿足孩子探索知識的熱情；這就翻開書，帶著孩子跟著英勇的消防隊進入災害現場，救援行動立即展開！

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