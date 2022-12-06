年產1.6萬公噸卻供不了班班吃石斑 原因在此

根據農委會推估，今年台灣石斑魚產量為1.6萬公噸，但執行「班班吃石斑」政策須463公噸，僅占一年總產量的2.8%，為何計畫最後無法執行？農委會表示，中國大陸6月對台下石斑魚禁令，有很多魚上半年賣出去，加上執行學校午餐政策後需求集中，現在盡力調度，讓學生都可以吃到石斑魚。但是否會吃滿四次？農委會並沒有明說。

農委會副主委陳添壽今天參加 第2屆「農業推廣金推獎」頒獎典禮 。農委會副主委陳添壽表示，中國大陸禁令是6月份，6月以前跟以後「當然不一樣」，6月以前已經有一部分石斑魚賣出去了，也就因為大陸禁令，才會希望好的食材能夠進入學校午餐。

陳添壽說，學校午餐學童不敢吃有刺的魚，石斑魚要先加工去刺後才進入校園，也因此食材的經費也提高了，過去學校午餐每人每餐的國產食材的獎勵金為6元，沒辦法支應，現在正好有好的石斑魚可以入校，讓我國好食材能供應學校午餐，是最大目的。

陳添壽表示，雖然中國大陸石斑魚禁令，希望不要影響農漁民權益，因此也推出內、外銷、加工三箭，學校也是好的行銷管道；最近因為供貨問題，不要急於一時，一定都會讓學校吃到石斑，但不用集中在一起。

班班吃石斑政策是否已無法執行？陳添壽說不會，高雄市已承諾本學期一定可以吃到四次，年前大家都可以嚐到，只是早晚而已；至於高雄承諾會吃滿四次，其他縣市也是嗎？他沒有正面回應，只說希望下學期可以有很多其他好食材進入學校。