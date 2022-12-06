一張圖看降雨熱區 下波東北季風周五報到 最冷時間曝光

受到東北季風影響，北台灣天氣今天依舊冷涼，各地清晨更是創下入冬以來最低溫，基隆北海岸、大台北山區等都是陰雨天氣，其他地方雲量偏多，偶爾看得到陽光。氣象局表示，明天隨著東北季風顯弱，氣溫將略微回升一、兩度，不過周五又有一波東北季風，屆時氣溫又會再下降，最冷時間點落在下周一、二，北台灣低溫僅17、18度。

氣象局表示，明天北台灣整天的天氣還是溼冷，不過氣溫將略回升1、2度，高溫約22、23度左右，中南部則是白天溫暖，甚至到有點偏熱，部分地區氣溫可以到30度，但夜間偏涼，日夜溫差大。

至於降雨的部分，氣象局說，本周降雨變化都不大，雨勢主要集中在迎風面的北部、東北部，其中又以基隆北海岸、大台北山區等地的雨勢較大。

氣象局也提到，周五又有一波東北季風報到，雖然沒有明顯的冷空氣下來，但氣溫依舊略為下降，大約是兩天降一度的感受，北台灣天氣都是偏涼，高溫約20、21度，低溫則是在19、20度左右，最冷時間點落在下周日、一，低溫將來到17、18度。中南部則是多元到晴的天氣，且清晨、夜間偏涼。

此外，今基隆北海岸、東半部地區(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有長浪發生，目前新北(富貴角、龍洞)及宜蘭(蘇澳)已觀測到2至5米浪高。氣象局特別提醒，今天至周五，東半部、恆春半島沿海等地，都容易有長浪發生，從事海上活動的民眾要注意。

氣象局表示，隨著東北季風減弱，明後兩天，西半部清晨容易有濃霧、低雲，民眾外出也要留意。