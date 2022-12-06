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臉上血管瘤好困擾 染料雷射淡化助社會新鮮人有自信

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中山附醫醫學美容門診醫師蕭玉屏。圖／中山附醫提供
中山附醫醫學美容門診醫師蕭玉屏。圖／中山附醫提供

台中一名女子今年從大學畢業，成為社會新鮮人，最困擾她的是臉上有鮮紅、微凸血管瘤，擔心影響就業，經向中山醫學大學附設醫院醫學美容門診醫師蕭玉屏求診，接受染料雷射療程，每月1次、共5次，如今剩頭淡淡的紅點，化淡妝就能遮住，為門面加分不少，讓她進入職場更有自信。

蕭玉屏說，血管瘤是一群血管內皮細胞增生的腫瘤組織，常發生在嬰兒期，嬰兒血管瘤盛行率約4%至5%，女男比為3比1，需要盡早就醫評估與治療。某些血管瘤會合併症候群與顱內內臟的併發症，需要特別留意，建議即早藥物控制，若血管瘤沒有消退，穩定期的血管瘤可以使用多次染料雷射改善，較不會有日後疤痕的產生。

染料雷射為液態的雷射介質，根據選擇性光熱療法的雷射原理，染料雷射利用595nm波長的標的含氧血紅素，處理紅色的病灶，例如血管瘤、血管性病變、青春痘與疤痕等。

蕭玉屏表示，一般建議染料雷射每四至六周治療一次。皮膚可能會出現短暫出現紫斑、皮下瘀血、紅腫與灼熱感，恢復期平均約5 至7天會消退。適度冰敷，可以減缓紅腫與疼痛感，可以輕柔地用清水洗臉。術後需加強保濕及防曬，防曬建議使用SPF30以上(含），並加強各種遮陽防曬；偶爾會產生水疱，請依指示照顧傷口，並需儘速回診讓醫師檢查治療。

蕭玉屏提醒，臉部特殊位置的血管瘤，例如臉部中線、鼻尖、下巴、下唇、脖子前緣與耳前，需檢查呼吸道有無合併的血管瘤，或是血管瘤生長速度太快，明顯超越身體的生長速度，或是分節性分布的血管瘤、腰薦或會陰的血管瘤、超過5顆、以及大顆血管瘤，皆屬於高風險的血管瘤，須盡早就醫。

中山附醫醫學美容門診醫師蕭玉屏。圖／中山附醫提供
中山附醫醫學美容門診醫師蕭玉屏。圖／中山附醫提供

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