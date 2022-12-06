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婦人鼻涕帶血、倒流 醫查出牙齒長到鼻腔內 導航手術除患

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
婦人就醫發現，原來是有一顆牙齒長到鼻腔內。圖／亞洲大學附屬醫院提供
婦人就醫發現，原來是有一顆牙齒長到鼻腔內。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名婦人10年前有擤鼻涕帶血及倒流情形，檢查以為是鼻竇炎，用藥後卻始終未明顯改善，甚至有頭痛問題，日前就醫發現，原來是有一顆牙齒長到鼻腔內，所幸經以「自然孔導航手術」取出後，才讓她恢復健康。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣說，患者就醫時反映右邊鼻子十分不舒服，每天都得對抗嚴重鼻塞、鼻涕倒流，不僅白天精神差，連晚上都難以成眠，嚴重影響生活品質，期間曾多次就醫，但都懷疑是鼻竇炎引起，還因嚴重頭痛，變得脾氣暴躁，讓家人都很擔心。

經核磁共振檢查，在患者的左上顎竇位置處，發現一顆外型及密度都疑似牙齒的不明物體，研判是「異生齒」作祟，建議必須手術取出，才能徹底改善病灶。

田輝勣說，這顆鼻竇異生齒的位置十分特別，若採取傳統手術方式，需先翻開上嘴唇內側牙齦部位，打洞鑽入鼻腔前壁取出，不僅傷口大，且術後癒合時間長。經溝通後，患者同意採用「自然孔（鼻腔）」執行手術，過程中透過磁導航3D立體定位系統，很快就找到異生齒位置，前後僅30分鐘即取出約2公分大的異生齒。

患者術後隔天即出院返家，回診時不斷感謝醫師，還大讚：「兩邊鼻孔都不塞，也不再頭痛了」！

田輝勣說，異生齒是指牙齒生長在口腔齒槽以外的地方，常見多出現在上顎骨部位，而該婦人發生位置卻在鼻腔內，臨床出現機率極低，這類患者往往會引發感染及發炎，進而出現鼻涕倒流、流鼻血、鼻塞等疑似鼻竇炎症狀。

他說，鼻竇炎是常見的鼻科疾病，患者不僅會感到鼻塞不適感，嚴重者甚至會引發氣喘、耳悶塞、中耳積水、支氣管炎、頭痛、頭暈，初期會建議服用抗生素治療，但若演變成嚴重或慢性鼻竇炎，則會建議找出真正病因，再以手術根治改善病情，提醒民眾若有上述情形，建議諮詢專業醫師，避免病情持續惡化。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣說，鼻竇炎是常見的鼻科疾病。圖／亞洲大學附屬醫院提供（患者非當事人）
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣說，鼻竇炎是常見的鼻科疾病。圖／亞洲大學附屬醫院提供（患者非當事人）
婦人就醫發現，原來是有一顆牙齒長到鼻腔內。圖／亞洲大學附屬醫院提供
婦人就醫發現，原來是有一顆牙齒長到鼻腔內。圖／亞洲大學附屬醫院提供

患者 手術

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