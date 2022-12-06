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峮峮鬆口談「與柯震東真感情」！被林襄取代《小明星大跟班》主持坦言：我也很失落

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image source:翻攝FB／（左）峮峮-吳函峮、（右）林襄 Mizuki  

文／姜雅馨

女星Sandy（吳姍儒）因為有孕在身，目前懷孕七個月的她先前也宣布向《小明星大跟班》告假，爸爸吳宗憲也欽點多位啦啦隊女神代班主持，其中也包含在新聞甚囂塵上的汪小菲與自己的兒子鹿希派，未料最終憲哥改找林襄代理Sandy主持，消息曝光後，原先為主持人選的峮峮（吳函峮）也吐露心聲。

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▲峮峮位居網路溫度計的時尚網紅網路口碑排行榜第1名。

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Sandy向《小明星大跟班》告假！憲哥積極找人選：啦啦隊優先

吳宗憲和女兒Sandy先前在《小明星大跟班》宣布因Sandy懷孕7個月，預計接下來將請3個月長假待產，Sandy透露雖然孕婦體力比較不夠，不過孕程良好，「製作單位很體恤我的身體狀況，所以讓我好好請個產假休息」，她也爆料請假消息傳到憲哥耳裡，他不僅很開心還積極尋找代班人選，憲哥事後開玩笑回應，「誰要跟孕婦一起主持啊」，Sandy聽完則傻眼表示，「我是你女兒耶，莫名其妙」。

Sandy向《小明星大跟班》告假！憲哥積極找人選：啦啦隊優先

image source:翻攝FB／吳姍儒 Sandy Wu

談及未來代班《小明星大跟班》的人選，憲哥也指出會找近期在新聞甚囂塵上的人，高喊汪小菲不是不可能，Sandy也加碼爆料憲哥代班主持清單「不要求公立，只要求ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ」，憲哥分享目前已經電話聯絡林襄，對方驚訝表示「憲哥我真的可以嗎？」，憲哥馬上回應「妳非常可以」，強調會以啦啦隊為優先，「現在啦啦隊已經沸騰了，必要的時候我會請魔獸來代班一集」。

Sandy向《小明星大跟班》告假！憲哥積極找人選：啦啦隊優先

image source:翻攝FB／吳姍儒 Sandy Wu

代班主持拱手讓林襄！峮峮坦言失落：希望有機會跟憲哥合作

峮峮昨（4）日和畇二一同出席西門町手搖店一日店長活動，不僅出面闢謠和柯震東的緋聞，說明兩人僅是認識多年好友，「我個人就是單身啊」。

儘管Sandy認為峮峮也很可愛，不過吳宗憲表示峮峮因為要拍戲無法代班，對於無法參加《小明星大跟班》主持，峮峮也回應，「因為檔期剛好卡到戲劇、外景排程，前面已經先答應其他廠商，所以《小明星大跟班》就無法代班」，對於憲哥找林襄代班主持語帶難過，「可能剛好她有時間，我就剛好卡住，我也很失落，希望之後還有機會跟憲哥合作」。

代班主持拱手讓林襄！峮峮坦言失落：希望有機會跟憲哥合作

image source:翻攝FB／（左）峮峮-吳函峮、（右）林襄 Mizuki

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