女子自費一萬八卻打到過期疫苗 醫冷回：過期兩天一樣有效
過期的疫苗你敢打嗎？近日一名網友發文爆料，自己日前預約到北部一間診所打子宮頸癌疫苗，事前她多次要求確認疫苗效期，但醫生都敷衍帶過，打完針後才發現疫苗真的過期了，她向診所反映，得到的回應卻是「過期兩天沒關係」，讓她氣得PO網大罵實在太沒醫德。
一名女網友在臉書爆料公社發文抱怨，她11月份時自費1萬8000元到北部一間診所預約打子宮頸癌疫苗，當下診所告知要12月疫苗才會到貨，本月2日她前往診所，施打前原PO兩度向醫師要求檢查疫苗的效期，但對方都只說聲「好」敷衍了事，隨後快速把針朝著手臂打下去。
原PO並未就此罷休，她繼續追要打完的針筒，上頭明確標示效期至2022年11月30日，她向診所反映，不過醫生的態度相當惡劣，僅說「過期兩天沒關係，一樣有藥效。」她指控，後來診所一下說要退錢，一下說要和解，最後又鬼打牆：「一年365天，過期兩天沒關係。」
原PO氣炸表示，自費打疫苗又沒比較便宜，就連快到期的都不想打了，為什麼自己就得挨過期的疫苗，怒轟診所實在「超級沒醫德」。
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