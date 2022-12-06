孩子王當道 金石堂暢銷作家首次由童書包辦前三名

金石堂今日公布2022年度TOP 20暢銷書與作家排行榜。「原子習慣」創紀錄，連續二年強勢穩坐暢銷書冠軍寶座。亞軍則由YouTuber助攻的「世界最神奇的24堂課」奪下，季軍則是金石堂愛書大使愛瑞克的「內在原力」。至於暢銷作家排行榜，今年首見由童書或漫畫作者包辦前三名。

金石堂表示，股市震盪加上通膨，金石堂年度TOP 20暢銷書中，操作型的投資工具書略顯退燒，轉由強調「穩健投資」的新書「給存股新手的財富翻滾筆記」登上第六名。致力推動大眾財商教育的吳淡如「人生實用商學院」系列作、注重建立自身進步系統的「原子習慣」，讀者從學生、上班族、到退休樂齡都有，廣受國人喜愛與好評，穩入年度TOP 20暢銷書與作家排行榜。

今年心理勵志暢銷書反映出讀者心內正能量的成長。包括和金石堂愛書大使愛瑞克一同發掘自己的「內在原力」、從岸見一郎文字中獲得阿德勒「被討厭的勇氣」、向志玲姐姐學習「剛剛好的優雅」、或是跟著「蛤蟆先生去看心理師」面對心中迷障。金石堂表示，這幾本高居在年度TOP 20暢銷書排行上的讀物，反映挺過疫情後，讀者對人生採取更正向積極的思考、以及行動的能量。

至於暢銷作家排行榜，今年首見皆由童書或漫畫作者包辦前三名：肥志以「如果歷史是一群喵」系列奪得第一名、寫出「神奇柑仔店」、「妖怪出租」等暢銷兒童小說的日本作家廣嶋玲子拿下亞軍、「屁屁偵探」系列作者Troll拿下第三名。三位皆是從2021年至今長銷不墜的暢銷常客。

金石堂指出，現代父母最在意的，是孩子在閱讀學習上的興趣和熱情。金石堂暢銷榜上也可觀察到，童書的文本面貌更加多元──療癒、推理、情緒、奇幻、志怪、歷史故事、自然科普……等，多樣元素的童書百花齊放。透過幽默有趣又不俗套的故事，將知識巧妙融入其中。

崛起中的韓國翻譯文學，今年療癒系當道—帶著奇幻色彩的「歡迎光臨夢境百貨」、正視人與人之間溫暖情感的年底黑馬「不便利的便利店」，皆是備受大眾讀者喜愛的翻譯文學作品。

經典好書藉著YouTuber重新登上暢銷書榜，是今年一個特殊的現象。出版數十年、散發神秘氛圍的「世界最神奇的24堂課」和「我所看見的未來」，藉由知名的You Tuber「老高與小茉」介紹，在網路上與親友群組中瘋傳討論，擠入為今年TOP 20暢銷書與作家排行榜。

●金石堂書店2022年度暢銷排行榜

TOP 1 《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》

TOP 2 《世界最神奇的24堂課》

TOP 3 《內在原力：9個設定，活出最好的人生版本》

TOP 4 《屁屁偵探讀本10 屁屁偵探戀愛了？！》

TOP 5 《如果歷史是一群喵(9)：五代十國篇【萌貓漫畫學歷史】》

TOP 6 《給存股新手的財富翻滾筆記》

TOP 7 《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》

TOP 8 《月老(金馬慶功奇幻版) 》

TOP 9 《好好再見不負遇見》

TOP 10 《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》

●金石堂書店2022年度暢銷作家榜

TOP 1 肥志／《如果歷史是一群喵(9)：五代十國篇【萌貓漫畫學歷史】》

TOP 2 廣嶋玲子／《神奇柑仔店11：失控的最強驅蟲香水》

TOP 3 Troll／《屁屁偵探讀本10 屁屁偵探戀愛了？！》

TOP 4 護玄／《約定：案簿錄．浮生卷三》

TOP 5 詹姆斯．克利爾／《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》

TOP 6 晨羽／《來自天堂的雨【紀念版套書】》

TOP 7 黃山料／《好好再見不負遇見》

TOP 8 青山剛昌／《名偵探柯南(99)》

TOP 9 遠藤達哉／《SPY×FAMILY 間諜家家酒 08》

TOP 10 墨香銅臭／《天官賜福六完》