台鐵深澳支線邊坡崩塌土石流昨停駛 上午恢復正常行駛

德翔台北貨輪案二審大逆轉，法官判免賠的理由之一，是漁獲量不減反增，法官不採認漁業署的漁獲年報，而是新北市農業局的統計年報，兩者天差地遠。有漁會人員指出，遠洋漁業一定要申報漁獲，不報不能進港卸魚，沿近海漁業沒有全報，很多漁民都是低報，年報不可靠是漁業界公開的祕密，舉證之所在，敗訴之所在，法官戳破了國王的新衣？

2022-12-06 08:00