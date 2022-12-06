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台鐵深澳支線邊坡崩塌土石流昨停駛 上午恢復正常行駛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台鐵深澳支線邊坡昨天崩塌有土石流停駛，經搶修後，今天上午恢復正常行駛。記者游明煌／翻攝
台鐵深澳支線邊坡昨天崩塌有土石流停駛，經搶修後，今天上午恢復正常行駛。記者游明煌／翻攝

台鐵行深澳支線基隆境內路段，昨天發生土石崩塌，一輛列車受阻退回四腳亭車站，深澳支線停駛。台鐵局表示，經工務單位搶修，今天上午8時15分完成安全檢查，路線恢復正常行駛；首班車4811次，瑞芳站9時27分正常開車。

台鐵行駛瑞芳──基隆海科館間的深澳支線，在基隆境內一處邊坡，昨天疑因連日下雨，造成上方土石滑落軌道區域。4821車次列車行經當地發現後回報，並退回四腳亭車站，深澳支線昨天下午1點17分起全線停駛。

台鐵局今天上午說明，昨天瑞芳=海科館間（K3+300）路線有土石流，經工務單位搶修，今天上午8時15分完成安全檢查，狀況已經排除，路線恢復正常行駛。

今天首班車為4811次，瑞芳站上午9時27分開車；工務單位持續於現場監視。

瑞芳 台鐵 基隆

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