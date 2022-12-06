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阿里山特富野古道與加拿大布魯斯步道 締結友誼步道
亞洲步道大會在台灣舉辦，林務局日前在嘉義縣阿里山鄉，舉辦山海圳國家綠道的特富野古道與加拿大布魯斯步道締結友誼步道揭牌儀式，向世界宣傳特富野古道山林生態之美，推廣觀光。
山海圳國家綠道全長177公里，其中在嘉義縣境內約117公里，包含大埔鄉的「大圳之路」及阿里山鄉的「原鄉之路」及「聖山之路」等路段，可以說「山海圳國家綠道」是嘉義縣內最重要步道。
特富野古道是國家級自然步道，原為日治時代日本人為採伐阿里山地區檜木，築成阿里山鐵路支線的「水山線」，用於運送珍貴的紅檜、台灣扁柏原木。2001年，林管處將古道整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，景致優美並具歷史遺跡，大受歡迎。副總統賴清德去年4月24日邀美國在台協會台北辦事處長酈英傑等美英新加坡駐台代表，走訪特富野古道。
特富野古道與加拿大布魯斯步道，締結友誼步道，參與及觀禮代表有林務局副局長林澔貞、台南市府副市長趙卿惠、農業局長李建裕、嘉縣文觀局長許有仁、台灣千里步道協會副執行長徐銘謙、雲嘉南濱風管處、西拉雅風管處、阿里山風管處代表、玉山國家公園管理處副處長林忠彬等等。
加拿大布魯斯步道保育經理Adam Brylowski及世界步道聯盟新任主席Jackie Randle，以及來台參加的美國、加拿大、日本、蒙古、澳洲、韓國等6國9位國際專家交流共同揭牌、完成互設指標儀式。
特富野古道步道橋梁興建20餘年，木材構造明顯劣化，嘉義林管處為確保遊客通行安全，6月22日起暫時封閉0K至3.75K步道整修橋梁，明年7月工程完成，重新以嶄新風貌開放，服務山友。
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