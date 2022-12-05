防治青少年憂鬱 李明濱：需從多方原因看出孩子的情緒困擾

台灣憂鬱症防治協會創立廿周年，十二月三日以「聽見疫後心聲音─共創關懷點線面」為主題，邀請專家從青少年、照顧者、社區照護場域切入憂鬱議題進行研討。全國自殺防治中心主任李明濱表示，兒童、青少年面臨學校或家庭暴力等問題，都會導致兒童憂鬱，進而影響學習、成績退步等，需從多方原因看孩子出現的情緒困擾。

台灣憂鬱症防治協會理事長吳佳儀表示，台灣精神醫療發展持續精進，但現今社會中的高風險族群常不自覺問題所在、不願或不知如何連結精神醫療，導致民眾難以發現其健康需求或銜接專業服務。其中，青少年及憂鬱症照顧者的心理健康問題，可能是冰山底下亟需重視的高危險群。

衛福部心理健康司副司長鄭淑心表示，自殺因素包含疾病、家庭、社會心理因素，無法歸因單一因素。青少年憂鬱、其他精神疾病等，是導致自殺率原因第一位，因此希望將預防做得更前端，及早發現青少年憂鬱情緒，包括家長、師長、校園教職員都很重要。

鄭淑心表示，憂鬱症是常見疾病，但也常被忽略，台灣存在「診斷不足」「就醫不足」「持續性治療不足」三問題，但憂鬱症是造成人類失能前十大疾病者之一，嚴重憂鬱症會讓人無法工作、生產力下降，影響個人、家庭、社會負擔，若沒有及早發現，有些人只是在憂鬱情緒，還沒到病，若旁人敏感度夠高，給予他一些心理支持，或讓他情緒有出口，避免他走到後端變憂鬱症疾病。

鄭淑心說，青少年自殺防治面向多，而「高樓防墜」、巴拉刈，都是管制高致命性的自殺方式或工具之中，但現在希望更早期辨識青少年憂鬱情緒，協助他就醫，避免自殺風險。

吳佳儀表示，希望透過此次會議呼籲重要議題，讓社會大眾聽見青少年以及憂鬱症照顧者的心聲，並從社區照護的場域凸顯憂鬱症早期發現、早期治癒的重要性，以便使政府民間共同連結相關資源、拉起憂鬱症照顧網絡的點線面。