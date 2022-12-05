快訊

泰山重訊：出售全家股份處分利益54億元 不清楚誰接股票

國內現第二例「H1N2v」流感 莊人祥：非人流感、從豬隻感染機率大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內現第二例「H1N2v」流感 莊人祥：非人流感、從豬隻感染機率大

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
國內第二例H1N2v現踪，研判透過動物或環境感染的機率較大。圖／李木隆
國內第二例H1N2v現踪，研判透過動物或環境感染的機率較大。圖／李木隆

國內第二例H1N2v現踪。一名中部七歲女童流感輕症病患因無法分離出A型流感病毒，進一步檢驗、定序出H1N2v流感病毒。疾管署副署長莊人祥表示，該病毒不是人流感病毒，且個案家中也有養豬，研判透過動物或環境感染的機率較大。所幸女童的六名密切接觸者均未發現該病毒感染。

疾管署10月接獲醫院通報，一名中部七歲女童於9月24日出現發燒、肌肉痠痛、食慾下降、咳嗽及流鼻水等症狀，9月26日因高燒就醫，新冠肺炎快篩陰性、流感快篩A型陽性，經醫師評估無需住院，開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。

但女童的呼吸道檢體分離出無法次分型的A型流感病毒，經進一步檢驗和基因定序，10月18日自檢體分離出H1N2v流感病毒。病毒基因序列與本土過去於豬隻分離的H1N2病毒株較為接近，但不相同。

莊人祥表示，個案近期無出國旅遊史，家中從事禽畜養殖業。此案為我國第二例H1N2v流感病毒案例，調查發現個案密切接觸者六名，其中兩人有類流感症狀，但檢驗均未發現H1N2v流感病毒感染。經邀集農政單位及相關醫學專家召開會議討論， 認為應屬散發個案。

這名個案與國際過去案例類似，沒有證據顯示有人傳人現象，衛生及農政單位也將持續加強人類、動物與環境監測；疾管署也已同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織（WHO）。

莊人祥表示，H1N2v並非人流感病毒，接種流感疫苗並無效果，但對克流感及瑞樂沙等抗病毒藥物敏感。此病毒為存在於豬隻的低病原性流感病毒，偶爾有人類感染的案例，且多為輕症 。我國首例H1N2v新型A型流感案例於去年4月檢出，為一名住中部五歲女童，家中也從事禽畜養殖業。

但調查兩名個案家中養殖場位置、飼料及豬隻來源、飼養家畜所送屠宰場、運送車輛行走路線及病毒基因等皆不相同，研判無關聯性。

全球自2011年迄今累計至少45例H1N2v流感確診病例，以美洲地區41例為多，病例多具豬隻接觸史或暴露於受汙染環境，尚無透過食用肉品感染案例。

民眾應遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

流感病毒 流感疫苗 莊人祥

延伸閱讀

疫情降至低點？ 莊人祥：近幾周可能上下起伏

疫情降幅減少 莊人祥稱與「這些因素」有關

2個月6例...女童高燒不斷竟染副傷寒 莊人祥：彼此無關聯

王必勝稱2月5日2.5萬劑口服藥在手 莊人祥澄清：是合約

相關新聞

國內現第二例「H1N2v」流感 莊人祥：非人流感、從豬隻感染機率大

國內第二例H1N2v現踪。一名中部七歲女童流感輕症病患因無法分離出A型流感病毒，進一步檢驗、定序出H1N2v流感病毒。疾...

冬衣拿出來！明晨降到15度 周五又有東北季風南下

中央氣象局表示，明日(6日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北...

屏東縣鹽埔鄉蛋雞場主動通報確診禽流感 8599隻撲殺

屏東縣動物防疫所12月1日接獲鹽埔鄉1處蛋雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，依標準作業程序啟動防疫機制，4日經試驗所確認感...

國科會明年砸112億投入淨零科技 氫能發電、碳捕捉入列

國家科學及技術委員會今天召開第2次委員會議，並於會中通過科學技術白皮書（民國112年至115年），以及淨零科技方案，將依...

北捷文湖線又出現異常延誤 60名旅客受影響

台北捷運又出現狀況，文湖線六張犁站往南港展覽館方向發生列車異常，文湖線列車有延誤，北捷表示，班距持續調整中，提醒旅客在月...

台博館攜手台電展「島電生活」 台灣第一個電表長這樣

大S豪宅電費鬧得沸沸揚揚，但你可知道，台灣第一個電表長甚麼樣？台博館今天下午於南門館舉辦「島．電生活－台灣電力的時代樣貌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。