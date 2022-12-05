國內現第二例「H1N2v」流感 莊人祥：非人流感、從豬隻感染機率大

國內第二例H1N2v現踪。一名中部七歲女童流感輕症病患因無法分離出A型流感病毒，進一步檢驗、定序出H1N2v流感病毒。疾管署副署長莊人祥表示，該病毒不是人流感病毒，且個案家中也有養豬，研判透過動物或環境感染的機率較大。所幸女童的六名密切接觸者均未發現該病毒感染。

疾管署10月接獲醫院通報，一名中部七歲女童於9月24日出現發燒、肌肉痠痛、食慾下降、咳嗽及流鼻水等症狀，9月26日因高燒就醫，新冠肺炎快篩陰性、流感快篩A型陽性，經醫師評估無需住院，開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。

但女童的呼吸道檢體分離出無法次分型的A型流感病毒，經進一步檢驗和基因定序，10月18日自檢體分離出H1N2v流感病毒。病毒基因序列與本土過去於豬隻分離的H1N2病毒株較為接近，但不相同。

莊人祥表示，個案近期無出國旅遊史，家中從事禽畜養殖業。此案為我國第二例H1N2v流感病毒案例，調查發現個案密切接觸者六名，其中兩人有類流感症狀，但檢驗均未發現H1N2v流感病毒感染。經邀集農政單位及相關醫學專家召開會議討論， 認為應屬散發個案。

這名個案與國際過去案例類似，沒有證據顯示有人傳人現象，衛生及農政單位也將持續加強人類、動物與環境監測；疾管署也已同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織（WHO）。

莊人祥表示，H1N2v並非人流感病毒，接種流感疫苗並無效果，但對克流感及瑞樂沙等抗病毒藥物敏感。此病毒為存在於豬隻的低病原性流感病毒，偶爾有人類感染的案例，且多為輕症 。我國首例H1N2v新型A型流感案例於去年4月檢出，為一名住中部五歲女童，家中也從事禽畜養殖業。

但調查兩名個案家中養殖場位置、飼料及豬隻來源、飼養家畜所送屠宰場、運送車輛行走路線及病毒基因等皆不相同，研判無關聯性。

全球自2011年迄今累計至少45例H1N2v流感確診病例，以美洲地區41例為多，病例多具豬隻接觸史或暴露於受汙染環境，尚無透過食用肉品感染案例。

民眾應遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。