台博館攜手台電展「島電生活」 台灣第一個電表長這樣

大S豪宅電費鬧得沸沸揚揚，但你可知道，台灣第一個電表長甚麼樣？台博館今天下午於南門館舉辦「島．電生活－台灣電力的時代樣貌特展」開幕典禮，展出目前所知台灣最早的電表—日據時代的電表；也透過展覽，讓民眾理解這百年來台灣電力與生活的緊密連結。

「島．電生活－台灣電力的時代樣貌特展」由台博館與台灣電力公司合作，以「電力與文明」為主題，展出60餘件展品及160餘件珍貴的影像。透過「台灣來電」、「電的供給與需求」、「生活與電」及「電的成本」等單元，介紹台灣進入電力時代後的文明發展，並從早期畫家對「電」的風景描繪，以及常民視角述說島嶼上的電力故事，呈現台灣電力發展與土地共譜的時代樣貌。

文化部次長李連權表示，期盼此次的展覽開啟博物館與台電及經濟部相關產業合作的開端，藉由博物館研究、策展、教育的功能，「帶動台灣產業進入文化層次，使產業更有文化厚度」。台電代理董事長曾文生也表示，期望未來透過展覽，讓更多民眾瞭解電力使用的價值，並與博物館加強館際合作，展現電力文化和歷史發展。

今日台灣的電費是以「度」為單位計算，一度電相當於耗電量1000瓦特的電器，連續使用一小時的電量。但電力初入台灣時，並非這樣計算。日據時代，由於一班用電是以電燈為大宗，加上當時的電表相當昂貴，為求方便。當時的電費是以「幾盞燈」為單位計算，又稱「包燈」，電費則稱為「電火錢」。即使到現在，還是有人把電費稱為「電火錢」。電費的收取方式則是到府收取。

電表因為造價昂貴，在日據時期安裝者不多。戰後初期，許多家庭仍沿用包燈制。根據1952年媒體上的民眾投書，電力公司規定，6燈以上必須裝電表，也就是6燈之內以燈數計算。6燈之外，就必須向台電公司申請安裝電表和插座，否則便是違章用電。而民眾如果要使用電熨斗等插座，也需申請改為電表用戶。之後電表國產化成功大量生產，台灣才開始廣設電表。