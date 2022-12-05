台電、台博館合推電力特展 明起南門館展出

台電獲邀首度與國立臺灣博物館聯手舉辦《島·電生活—台灣電力的時代樣貌》特展，今（5）日揭幕。台電表示，特展規劃四大主題，展出來自台電、臺博館、臺史館、科工館等逾60件展品及超過160件珍貴影像，也結合14顆歷史電表打造有如跨越時空的藝術互動裝置，6日起至2024年4月7日於臺博館南門館紅樓2樓展出。

台電代理董事長曾文生、臺博館館長洪世佑及文化部次長李連權等貴賓共同為特展揭幕。台電說明，特展序曲中，台灣近代重量級畫家陳澄波1915年創作作品《水源地附近》透過電線桿街景展現當時電力已進入生活的樣貌；畫中有煙囪的紅色建築即為同年完工的台北預備火力發電所，也是台北市區首座具規模的發電廠（裝置容量950瓩），現為台電綜合研究所。主題二「電的供給與需求」也首次對外公開1929年由台電前身、臺灣電力株式會社製作的「日月潭水力電氣工事計畫圖」以及1937年的「日月潭發電廠相關設施分佈圖」，一窺日月潭發展歷史。

而特展主題三則以從古至今各類照明器具呈現電力對生活的影響，如臺灣早期電燈尚未普及的年代，主要以油燈、蠟燭、電石燈等作為夜間照明工具，其中現場展示的電石燈，在過往藉由上座盛水向下滴漏，讓水接觸放置於下座、主成份為碳化鈣的電土產生氣體，進而點燃噴火嘴作照明所用，更可透過水流速度調整火光大小，亮度比油燈、蠟燭高出許多。另外，展場也結合動畫互動影像，可感受不同年代因電力帶來的生活景象變化。

台電指出，此次特展同步展出超過百歲的全台第一顆電表，並由擅長沈浸式創作的范賀碩與來自英國的Blaine Whiteley兩位藝術家跨國合作，運用歷年具代表性的14顆電表，結合數位聲光特效打造互動裝置「島電風景」，讓參觀者彷彿瞬間跨越台灣來電史。

台電除確保穩定供電，近年亦積極投入文資保存，自2016年啟動文資保存計畫、公共藝術與文化展演計畫，也成為第一個編列文資專案預算、成立專責單位並招募文資專才的國營事業，至今累積投入數十個單位、上百人清查萬件文資，2017年開始舉辦電力文資特展，除三度蟬聯文化部文馨獎，2019川流電湧特展更獲得與德國iF、美國IDEA、日本G-Mark並列世界四大設計獎的德國紅點設計獎殊榮。