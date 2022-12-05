屏東縣鹽埔鄉蛋雞場主動通報確診禽流感 8599隻撲殺

屏東縣動物防疫所12月1日接獲鹽埔鄉1處蛋雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，依標準作業程序啟動防疫機制，4日經試驗所確認感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺8599隻蛋雞，並同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

屏東縣府指出，12月1日接獲蛋雞場通報後，到該場雞隻移動管制、場區及周邊噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，12月4日經試驗所確認感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺8599隻蛋雞，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

屏東縣動物防疫所指出，縣內養禽場飼養密集，以屏北地區為高風險飼養區域，將嚴密監控禽流感疫情發展，加強養禽場訪視及周邊消毒工作，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。