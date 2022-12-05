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屏東縣鹽埔鄉蛋雞場主動通報確診禽流感 8599隻撲殺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣動物防疫所12月1日接獲鹽埔鄉1處蛋雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，經試驗所確認感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，現場撲殺8599隻蛋雞。圖／屏東縣府動物防疫所提供
屏東縣動物防疫所12月1日接獲鹽埔鄉1處蛋雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，經試驗所確認感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，現場撲殺8599隻蛋雞。圖／屏東縣府動物防疫所提供

屏東縣動物防疫所12月1日接獲鹽埔鄉1處蛋雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，依標準作業程序啟動防疫機制，4日經試驗所確認感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺8599隻蛋雞，並同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

屏東縣府指出，12月1日接獲蛋雞場通報後，到該場雞隻移動管制、場區及周邊噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，12月4日經試驗所確認感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺8599隻蛋雞，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

屏東縣動物防疫所指出，縣內養禽場飼養密集，以屏北地區為高風險飼養區域，將嚴密監控禽流感疫情發展，加強養禽場訪視及周邊消毒工作，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。

動防所呼籲，蛋雞業者需改變場內老中青雞隻都有的飼養型態，以免禽流感病毒一直存在禽舍中，也請養禽業者提高警覺自主觀察場內禽隻健康情形查有異常死亡及攝食量、飲水量或產蛋量下降等，即時通報可疑疫情，並落實人員車輛門禁管制與場區清潔消毒等各項生物安全措施，以降低禽流感發生機率。

屏東縣動物防疫所12月1日接獲鹽埔鄉1處蛋雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，經試驗所確認感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，現場撲殺8599隻蛋雞。圖／屏東縣府動物防疫所提供
屏東縣動物防疫所12月1日接獲鹽埔鄉1處蛋雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，經試驗所確認感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，現場撲殺8599隻蛋雞。圖／屏東縣府動物防疫所提供

禽流感 屏東縣 疫情

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