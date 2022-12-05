國科會新版科技白皮書 提10大主軸擘畫2035願景

國家科學及技術委員會今天召開第2次委員會議，並於會中通過科學技術白皮書（民國112年至115年），以及淨零科技方案，將依程序函報行政院後公布。有關科技白皮書，國科會提出10大總體目標，並強調「以人為本」。國科會主委吳政忠表示，科技始終來自人性，台灣科技發展應該要解決生活轉型面臨的問題，而非全為符合國外訂單的需求。

國科會前瞻處處長陳國樑表示，為了因應未來挑戰及社會需求，在本期科技白皮書提出前，也先盤點世界趨勢，並列出2035台灣挑戰。其中發現台灣人口結構高齡化、女性科研人才需被重視，現有人才難以滿足產業需求；另外，科技資源需要妥適佈局，產業也面臨轉型與變革，2050淨零目標在即，淨零轉型則涉及社會溝通，以及地緣政治風險。

陳國樑說，5月30日國科會宣布啟動研議本期科技白皮書，後來召開分群會議、圓桌會議，邀請產學研各部會參與，並從社會面、科研面、環境面、政治及戰略面提出十大總體目標。

這十大目標包含推動性別平權、普惠及適當科技；深耕基礎科學、佈局以社會需求為導向的技術研發；尖端戰略科技及自主國防產業：開放、安全、可信賴的資料治理體制；全產業加速數位、淨零雙轉型；任性社會基礎設施建置維運及研發；軟體、服務業技術創新轉型等。

國科會主委吳政忠說，科技始終來自人性，今天在會議中，和碩科技董事長童子賢也提及，沿海養蚵人家使用的保麗龍，能否在不影響生計的情況下，以科技替代。他認為，台灣科技發展應該要解決生活轉型面臨的問題，而非符合國外訂單的需求，也是台灣未來若要躍升，必須突破的關鍵。

吳政忠也說，從今年五月開始擘畫新一期科技白皮書，就想做些不同的事。比如要重視人文社會科學，到底有無足夠人力來做這些事情，也必須要有預算搭配。另外，台灣面臨國際社會競爭，台灣必須往前踏步，已經到了關鍵點。科技普惠則是跟社會需求、環境變遷、經濟發展都有關係。