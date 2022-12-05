國科會明年砸119億投入淨零科技 氫能發電、碳捕捉入列

國家科學及技術委員會今天召開第2次委員會議，並於會中通過科學技術白皮書（民國112年至115年），以及淨零科技方案，將依程序函報行政院後公布。有關淨零科技方案，國科會表示，經歷7場民間專家交流會議，以及12場跨部會溝通會議，國科會將投入五大淨零科技領域，預計112年度將投入119億元，包含推動氫能發電、自然碳匯、碳捕捉利用及封存等。

國科會科技辦公室執行秘書葉哲良指出，國發會淨零方案路徑有五大科技領域，包含永續及前瞻能源、低（減）碳、負碳、循環、人文社會科學。其中也包含碳捕捉利用及封存、氫能發電、綠運輸等，但他認為，最重要的是人文社會，因為科技不可能解決人類所有問題。

葉哲良也提及將聚焦四個重要核心，包含要以人為本，結合民間力量推動淨零新生活；以終為始，要串連科技研發與落地時間，促進產業全生命周期發展；佈局未來，投入高減碳潛力科技發展，掌握國際新興淨零科技趨勢，也要比肩國際，掌握具國際領先的關鍵科技。

至於預期效益，葉哲良表示，2030年前將啟動全球首座百MW級浮動式離岸風電商轉、1MW及甲烷裂解去碳燃氫機組，並透過跨部會協作，以數位科技協助生活與產業轉型，另也要建立關鍵戰略金屬物資的回收應用機制，提升國內產業供應鏈任性。

2030年後希望達到深層地熱電廠總裝置達GW級，並完成商業化氫能儲運技術與設施。另也要擴大低碳製程與氫能燃燒等技術應用，協助產業減碳達2000萬噸；也要佈局廢棄物資源循環應用體系，達成營建廢棄物與塑膠廢棄物全循環應用。

葉哲良說，台灣是製造業大國，產業減碳相當重要，希望跨部會協助淨零製造體系。但回到生活與社會面，他認為如何建立對話機制，讓民間團體、NGO近來協助社會轉型，建立淨零機制與指引，有效引導產業投資相當重要。

葉哲良舉例，比如氫能要落地，最重要的是社會溝通，如同過去推動風電，社會溝通是第一步。另外，循環率最低是紡織業，現在也必須要強化社會新運動、新生活的觀念。

國科會主委吳政忠也補充，氫能是邁向2050零碳排的重要技術，歐洲目前也把氫能當作重要的工具，但氫能也有極限，目前科技轉換效率不是太高，但科技研發會扮演關鍵角色。他也說，氫能在國內經濟部會扮演重要角色，氫能不見不只是技術，也必須社會溝通。

吳政忠以天然氣接收站為例，一弄就是10年，若氫能要在2040、50年啟用，社會溝通將會很重要。他強調，要讓各界知道氫能是現在不用不行，若必須要用，如何讓各界了解其重要性，科技研發跟各部會溝通，可以一起提高效率並同步溝通。