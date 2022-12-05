國衛院第七屆院長 司徒惠康：持續強化機構公信力

國家衛生研究院今舉辦第七任院長司徒惠康就職典禮，衛福部部長、國衛院董事長薛瑞元擔任監交人。國衛院卸任院長梁賡義表示，這是首次由院內現任人員中選出院長，讓院務可以無縫接軌的推行，感到很欣慰。司徒惠康表示，江持續現有領域外，也將持續強化國衛院學研機構的公信力。

薛瑞元表示，國衛院是國內唯一「任務導向」的醫藥衛生研究機構，感謝國衛院過去幾年疫情期間在疫苗、藥物、快篩試劑與流行病學的研發上努力不懈，提供政府在面對疫情的學術基礎，成為決策的最佳後盾，期許國衛院繼續作為國家醫藥衛生領域的智庫，一同為促進全民健康與福祉而努力。

衛福部前部長陳時中也表示，有幸曾與國衛院一同參與建構精準健康照護體系、國家級的高齡醫學與健康福祉研究中心與生物製劑廠二廠及戰略平台資源庫的推動，感到與有榮焉。

梁賡義表示，國衛院在學術與資源整合上的努力相信是有目共睹的，這幾年也積極推動科普教育，透過媒體及國衛院自己的PODCAST頻道，傳遞正確的醫藥衛生資訊。

司徒惠康則說，國衛院肩負促進全民健康與福祉的使命，除了繼續在癌症研究、公共衛生、精準醫療、高齡長照及兒童健康等領域努力精進，善盡培養國內醫藥衛生人才的職責外，並將持續強化國衛院學研機構的公信力，發揮協調整合資源的能力，幫助國內醫藥衛生研究的發展。