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非本國籍無健保身分確診 112年元旦起自費治療

中央社／ 台北5日電

指揮中心今天宣布，考量國內疫情趨緩，邊境及社區防治政策穩健鬆綁，規劃明年1月1日起，不具健保身分的非本國籍人士在台期間確診COVID-19，需自付確診隔離治療費用。

現行民眾於國內確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，隔離治療或隔離治療期間相關醫療費用，不分國籍、或是否具健保身分，均由政府預算支應。依據監測資料顯示，今年截至11月28日止，非本國籍人士確診個案數計26萬929例，占本年確定病例數3.2%，其中112例為中、重症個案。

指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，因應入境旅客人數穩定成長，預計自明年1月1日起（確診隔離起始日），調整COVID-19確診隔離治療費用支付對象，以確診當下身分別為主。不具健保身分的非本國籍人士如於在台期間確診，確診隔離治療期間相關費用由個案自行負擔。

莊人祥指出，但是具中華民國國籍者（不論是否具健保身分）、具健保身分的非本國籍人士以及在台受聘僱外籍人士，包含藍領移工、白領應聘、失聯移工、境內僱用外籍漁工等，確診隔離治療期間相關費用，則依然由政府預算支應。

隨著邊境鬆綁，若Omicron新興變異株崛起，將進一步影響國內下一波疫情動向，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天新增1例本土BQ.1個案及2例本土BA.2.75個案，BQ.1個案為北部70多歲女性，10月5日曾確診，11月18日起出現咳嗽症狀就醫，PCR檢驗陽性，醫師研判為重複感染。

至於今天新增的BA.2.75個案，皆為重複感染，包括東部10多歲青少年及中部30多歲男性，分別曾在6月5日、11月1日確診，後續在11月19日及11月21日因肌肉痠痛、呼吸道症狀，再度PCR檢驗陽性，重複確診。

國內最新BA.5基因定序結果，新驗出BA.5本土個案驗出率為93%，為主要流行的病毒株。至於上週境外移入各變異株驗出率，BA.5株占比46%、仍居冠，BQ.1株占比27%、排名第二，BA.2.75株占比18%、位居第三，XBB株占比僅9%。

羅一鈞表示，不論是本土或境外移入病例仍以BA.5株占優勢。至於下一波主流病毒預測，國際上Omicron新興變異株BQ.1增加快速，研判BQ.1更容易成為下一波疫情主流病毒株，但後續還要觀察，無法準確預料。

新冠肺炎 COVID-19 確診 健保 羅一鈞 莊人祥

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