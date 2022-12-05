漏油汙染案二審敗訴 漁業署：德翔應負起損害賠償責任

民國105年3月間德翔台北輪於新北市石門海域擱淺漏油汙染海域事件，洩漏近百噸油料於該海域擴散，造成主要油汙染範圍約145平方公里，確有造成該海域汙染事實，農委會漁業署表示，德翔海運公司應就漁民經濟損失及海域生態損害負起損害賠償責任。

漁業署表示，105年3月間德翔台北輪發生擱淺漏油事件，環保署即召集相關機關啟動海洋油汙染緊急應變工作，漁業署即協助金山區漁會委託海洋大學評估該事件對漁民的經濟損失；為協助漁民求償，農委會邀集相關單位協助漁會和德翔海運公司進行2次協商無結果，由金山區漁會代表當地漁民向法院提請求損害賠償；同時漁業署委託國立台灣海洋大學就油汙染對海域生態損失程度進行評估調查，農委會依照評估結果代表政府向法院提出損害求償。

漁業署說，就漁民經濟損失部分，台北地方法院認定該事件確造成當地漁民經濟損失，並參酌海洋大學評估報告，一審判決德翔海運應向金山區漁會給付1億6253萬5031元，德翔海運不服提起上訴，台灣高等法院以金山區漁會未能證明當地漁民因該油汙染事件而影響其漁業經濟活動的範圍及漁業損害總額，二審判決廢棄原一審判決；金山區漁會已於111年11月間就二審判決提起上訴。

漁業署表示，就海域生態損害部分，台北地方法院一審，以農委會依海汙法相關規定、分工及法定職掌，就非屬漁業資源的自然生態資源損害無訴訟實施權，而為當事人不適格，判決駁回農委會之訴。

農委會在108年6月24日，以依海汙法、行政院重大海洋油汙染緊急應變計畫分工及法定職掌等相關規定，農委會係基於公務上關係而具備本件訴訟的當事人適格，且海洋漁業資源的損害也屬於海域生態損害部分，原判決就相關法規解釋與適用顯有誤解等提起上訴，目前由台灣高等法院審理中。

漁業署說，依台灣高等法院就金山區漁會請求損害賠償案件的民事判決書所載，德翔台北輪擱淺事故所生溢油造成海洋污染的事實，並導致天然資源及自然生態損害，確屬海洋汙染行為，而造成包括捕魚活動在內的漁業損害，德翔海運公司為該事故船舶所有人，自應就該船擱淺溢油所生海洋污染行為，負民事損害賠償責任，毋庸置疑，漁業署後續將協助金山區漁會釐清相關資料。

漁業署說，針對德翔台北輪擱淺漏油汙染海域事件，確實對當地海域生態及漁民經濟造成損害，德翔海運公司應負起賠償責任，將據理力爭並協助爭取漁民應有權益。