中科二期擴建挨批加劇台中汙染 砲聲中通過環評初審

中科台中園區擴建二期環評案今天環評初審，原規畫每日廢棄物委外處理，但許多地方廢棄物早已爆量，環評委員要求「自籌量能」，應於國科會管轄的科學園區內處置，最終決議通過初審送大會審查；環團今砲聲隆隆，批評此案為台積電強行闖關，將加劇台中環境汙染。

中科二期擴建後，預計進駐台積電2奈米廠引發外界關注，多名環團人士質疑此案是中科管理局為台積電量身訂做，「高碳排、高耗電、高耗水」違逆國際減碳趨勢，環評無力把關還配合加速闖關。

環境權保障基金會研究員許博任表示，此案應該進入二階環評，若一階直接過關，在地居民跟相關團體將提出行政救濟。

中科汙染搜查線成員徐宛鈴批評，中科二期擴建案宣稱將帶來龐大效益，但空汙抵換比率卻只達到低標，沒辦法對產生的汙染做更多補救跟抵換，難以令人接受。

台積電今天也派員出席，強調已逐漸使用綠電，自建廠房量產後的實際用電量，再生能源最少25%，2030年至少40%、2050年達到100%，緊急發電機也會符合電力設施空氣汙染物排放標準。

此案今為第三次初審，由於開發規模屢受質疑，中科管理局在前一次審查時首度降低開發面積、用水量、用電量，但環評委員要求空汙抵換比率要再增高，原方案是粒狀物、揮發性有機物1.2倍抵換，氮氧化物、硫氧化物僅為全數抵換，中科管理局今天提出新的抵換方案，粒狀物、揮發性有機物、氮氧化物、硫氧化物，全部改為1.2倍抵換。

未來園區將產生一般及有害事業廢棄物，不可再利用的廢棄物每日至少200公噸，中科管理局原本規畫委外處理，但台中市府指出，轄區3座焚化爐已滿載，沒辦法承受新設園區的廢棄物。

環評委員也說，園區應自行設置廢棄物處理設施，無論短中長期，都不該委外處理，要求此案中無法再利用的事業廢棄物，應於國科會管轄的科學園區內處理；另外加強監測放流水及研提減輕對策，說明溫室氣體增量抵換具體作為、承諾半導體廠房再生能源用電占比等，一致決議通過初審。