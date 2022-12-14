冬衣出動前 這件事要先做

用抗菌防蟎的洗衣精洗滌冬衣，全家人穿衣有保障。 圖／易洗樂提供

氣溫驟降，是不是超想趕緊擁抱厚外套、大圍巾？等一下！禦寒冬衣、秋冬寢具換季前先洗洗再上。「不是收納前都洗過了？」台灣氣候潮濕，細菌、塵蟎容易孳生，給全家人最貼心的呵護，網友口碑推薦的易洗樂抗菌防蟎洗衣精，啤酒花與柑橘植萃雙效精華抗菌效果好，洗衣神助給你闔家舒爽且潔淨的穿衣感受。

年底是服飾換季旺季，厚重衣物配件、秋冬寢具被套床單、禦寒家用紛紛出籠。再加上農曆年前家裡少不了要把全家窗簾、客廳抱枕、絨毛娃娃洗洗乾淨，煥然一新迎接新年。遇到洗衣旺季，挑選洗衣精可是不能馬虎！

很多人都有經驗，從儲物櫃、衣物箱把厚重衣服取出，馬上噴嚏連天，衣服穿上還會瘙癢，這些都是塵蟎、細菌在作怪。遇到皮膚比較敏感，或是家中有嬰幼兒、老人家，更是容易出現狀況。所以冬季服飾準備上崗前，要先洗過晾 曬，這時抗菌力強、高效除蟎的洗衣精就是你的換季神助。

用抗菌防蟎洗衣精洗過之後，舒服柑橘芳香迷人。 圖／易洗樂提供

台酒生技研發易洗樂抗菌防蟎洗衣精就是使用者口碑推薦的好幫手，以自家強項原料獨家啤酒花配方與柑橘植萃雙效精華，輕鬆洗淨櫥櫃擺久產生的異味， 洗後散發著天然植萃的舒服柑橘芳香，晾曬時就能感受觸感潔淨，穿在身上更是滿意度直線飆高。

過年前居家環境大掃除，洗衣精也要發揮神效。像是窗簾、沙發椅套、披毯、絨毛娃娃……，年度清洗大集合通通交給易洗樂抗菌防蟎洗衣精。易洗樂抗菌防蟎洗衣精經 SGS 第三方公正單位的檢測，可有效抑制衣物上容易孳生的金黃色葡萄球菌、白色念珠球菌及綠膿桿菌抗菌力達 99%，抗菌力強徹底去除異味的同時還能有效防蟎。

植萃獨家配方成分中性溫和不刺激，沒有添加香精、螢光劑，連嬰幼兒、敏感膚質貼身衣物都可以放心使用的洗衣精，易敏肌膚、對塵蟎過敏的家人安心使用沒煩惱。

除了對家人、居家貼身呵護，易洗樂抗菌防蟎洗衣精對環境同樣也友善尊重， 成分有超過 99%來自大自然，通過美國農業部 USDA 綠色產品生質標章，以及FDA 認證皮膚臨床實驗室低敏驗證，全方位的安心、好口碑的好用，抗菌、防蟎雙效達標，就是用過易洗樂抗菌防蟎洗衣精都說讚的關鍵。

抗菌防蟎洗衣精，呵護家人也關愛環境。 圖／易洗樂提供

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