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華航暌違三年再度招募 百位航空服務人員明年春季報到

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
因應各國邊境陸續解封，華航暌違三年再度公開招募，針對桃園機場運務員及台北客服人員開出職缺，將延攬百名新血加入華航團隊。記者黃仲明／攝影
因應各國邊境陸續解封，華航暌違三年再度公開招募，針對桃園機場運務員及台北客服人員開出職缺，將延攬百名新血加入華航團隊。記者黃仲明／攝影

睽違三年再度公開招募，因應各國邊境陸續解封，華航即日起啟動航空服務人員聯合招募，針對桃園機場運務員及台北客服人員開出職缺，將延攬百名新血加入華航團隊，預計於明年春季報到。華航表示，為部署人力因應旅遊復甦，兩職缺睽違三年的公開招募，期待對航空業具熱忱者報考加入，相關招募及報名資訊可至華航網站查詢。

華航指出，此次招募近百位服務人員，報考資格為大學學歷以上，具備2021年1月17日（含）以後有效之TOEIC多益600分或同級英語認證者報考，若具第二外語能力如日語、韓語等尤佳。本次聯合招募於華航網站開放報名，採意願登錄方式，可選填「桃園機場運務員」或「台北客服人員」，或二者皆有意願者，將由華航參考錄取者適職性進行職缺分派。

航空服務人員職缺的報名期間自即日起至2022年12月13日晚間23:59止，通過書面資料審核者，將安排於2022年12月24日進行初試，2023年1月8日進行複試，採擇優錄取。獲錄取者預計在2023年2月後分批報到，隨即展開共通職能訓練、專業職能訓練，訓練合格後始可正式上線服務。

華航透露，「機場運務員」工作內容主要協助旅客報到櫃檯畫位、訂位票務、貴賓室服務、登機門服務、行李處理等工作，除辦理華航地勤作業，也代理其它航空公司的運務服務；「客服人員」則負責執行電話訂位票務作業、接聽客服專線電話、處理旅客特別需求、班機異常處理作業、會員服務等。無論職務，報考者展現主動積極精神、與旅客熱絡互動的服務特質，將是加入華航大家庭的秘訣。

華航第四季整體客運航班增加五成，區域及長程航線完整佈署，每週提供超過300班的客運來回航班，明年初也將再增班三成，為滿足回流的全球旅客，人力需求也將逐漸提升，華航今年第二度大規模公開招募人才，部署解封商機。

此外，華航也持續招募培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分以上都可報考，錄取後將由公司安排至國外接受基礎飛行課程，歡迎守紀律、重團隊、嚮往飛上藍天者踴躍報考。

華航 桃園機場 客服

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