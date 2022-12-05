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醫療科技日日新 學者：健保預算跟不上

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
政府單位5日於公聽會表示，健保給付會評估新興療法、結合民間業者的保險，讓患者都能使用到新醫療方式。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
政府單位5日於公聽會表示，健保給付會評估新興療法、結合民間業者的保險，讓患者都能使用到新醫療方式。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

新興醫療日新月異，衛福部代表5日於公聽會表示，健保給付都會評估新興療法、結合民間業者的保險，讓患者都能使用到新醫療方式。台灣社會醫療協會理事長朱益宏卻表示，新醫療科技每年財務負擔層層疊加，健保都給付不足。立法委員洪申翰呼籲，健保更應強化分級醫療，優化醫療資源的應用。

新療法入健保？

面對人口老化及疾病型態多元化的狀況，新興醫療科技與藥物推陳出新，價格也日漸升高。對此，健保已推動「醫療科技評估」（HTA）會評估新興療法的效益，增修支付標準，並納入健保給付，且已建置「病友意見分享平台」，使病人共同參與健保給付的決策。

保險局副局長蔡火炎指出，目前國內已有多家產、壽險公司在銷售涵蓋「癌症新藥、新療法」或「重大傷病」的保險，以填補全民健保未能給付的醫療費用缺口。他表示，為了推動業者開發符合高額新型醫療商品的保險，金管會會建立此類保險的資料，裨益保險業者開發相關保險商品。

新藥預算不足

「每年編新藥的預算是不夠的，」朱益宏指出，新醫療科技對健保總額影響相當大，以新藥為例來說，106年引進42項的新藥，這些藥物到了111年就造成42億的高昂成本，但同年健保在新藥範圍，卻僅提供25億的預算。

他表示，這些健保無法承擔的成本，都是由第一線的醫療體系負擔。朱益宏強調，政府引進新醫療科技後，對醫療體系造成遞延性的財務衝擊，影響甚鉅，「政府應當負擔起財務責任，而非把負擔都丟到醫療體系上」。

分級醫療促效率

立法委員洪申翰表示，台灣健保支出GDP占比相對國際來得低，更是低於開發中國家，許多醫療體系需要靠著停車場、美食街等業外服務收入，才得以支撐財務。他呼籲，應減少民眾對大醫院迷思，鞏固與地方基層醫療體系的關係，以分級醫療的方式，來強化醫療資源的應用。

陽交大公衛衛生碩士學程教授李玉春表示，提高醫療保健支出不等於國民健康的提升，更應重視經費使用的方式。她指出，「錢要用在刀口上」，如政府應研究「低效醫療」的狀況，並提出相關報告；加強基層醫療與社區醫院的醫療品質，落實「同病同酬」的制度，並強化地方醫療體性對慢性病的著墨。

對上述意見，衛福部長薛瑞元回應說，「健保確實到了需要檢討的時候」，目前有「部分負擔」、「費率」、「修法」三大方向，如增加健保總額等提議，都涉及修法的問題。他指出，衛福部立場是行政機關沒有預設立場，只要社會有共識都能夠接受。

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健保 保險 衛福部

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