微型電動二輪車納管 流程繁複問題多 公總統計掛牌不到1%

全台50萬輛以上微型電動二輪車11月30日起掛牌納管，新舊車輛須領牌、投保強制險，2年緩衝期後正式開罰。公路總局統計，截至上周五，僅1778輛掛牌，不到1%。立委李昆澤認為，申請流程複雜，需達30輛才可享有定點服務，都不便民，2年內完成所有電動二輪車投保掛牌有困難。交通部允諾，將討論解決問題，部長王國材也說，一周內訂出偏遠地區處理標準，就算十幾輛也會派員協助。

微型電動自行車11月30日正式要求投保掛牌，有兩年宣導期，已購買且上路的舊車有2年的納管緩衝期，2024年11月29日前補掛車牌和投保都免罰。

公路總局統計，11月30日起至12月2日，全國舊車加新車僅有1778件掛牌，其中1622件為舊車，舊車不合格約201件。不合格項目以來歷憑證不足共137件（67.82%）最多、其次是改車項目，如：速限和燈光等共48件（23%）。

立委李昆澤今日在立法院交委會表示，微型電動車使用者多是外籍移工、長輩，但現在不只流程複雜，宣導也不足，且要申請30輛才能派員到指定地點服務，想要讓我國在2年內完成50萬輛以上都投保掛牌有困難。

李昆澤進一步說，民眾要備妥車輛來歷證明、出廠證明、海關進口完稅證明等，有民眾反映年代久遠，原廠證明早就找不到，再加上目前僅14間保險公司可投保，保險公司還要查核掛牌，導致投保領牌期間出現空窗期，在此期間發生事故，保險不會給付，且申請到點服務還要30輛以上才能申請，有些偏鄉離監理機關比較遠，缺乏服務可近性。

路政司長林福山坦言，確有上述問題，將與公路總局、全國178家經銷商共同討論。交通部長王國材說，將請公總針對偏遠地區進行個案處理，就算只有十幾輛，也會派員到點協助，允諾一周內訂出標準。

另，公路總局要求移工買微電車前必須檢附雇主同意書，也被時代力量立委邱顯智認為是歧視。公路總局表示，本周五前將邀相關部會討論。