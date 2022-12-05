快訊

林智堅、鄭文燦學位遭撤銷！徹查陳明通指導論文？ 教長這樣說

失眠不只睡不著！醫列「這4種情況」都算 太早醒別以為是睡飽了

西服男子之必要？從優雅到實用的古典男裝全圖解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微型電動二輪車納管 流程繁複問題多 公總統計掛牌不到1%

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
交通部長王國材。記者黃義書／攝影
交通部長王國材。記者黃義書／攝影

全台50萬輛以上微型電動二輪車11月30日起掛牌納管，新舊車輛須領牌、投保強制險，2年緩衝期後正式開罰。公路總局統計，截至上周五，僅1778輛掛牌，不到1%。立委李昆澤認為，申請流程複雜，需達30輛才可享有定點服務，都不便民，2年內完成所有電動二輪車投保掛牌有困難。交通部允諾，將討論解決問題，部長王國材也說，一周內訂出偏遠地區處理標準，就算十幾輛也會派員協助。

微型電動自行車11月30日正式要求投保掛牌，有兩年宣導期，已購買且上路的舊車有2年的納管緩衝期，2024年11月29日前補掛車牌和投保都免罰。

公路總局統計，11月30日起至12月2日，全國舊車加新車僅有1778件掛牌，其中1622件為舊車，舊車不合格約201件。不合格項目以來歷憑證不足共137件（67.82%）最多、其次是改車項目，如：速限和燈光等共48件（23%）。

立委李昆澤今日在立法院交委會表示，微型電動車使用者多是外籍移工、長輩，但現在不只流程複雜，宣導也不足，且要申請30輛才能派員到指定地點服務，想要讓我國在2年內完成50萬輛以上都投保掛牌有困難。

李昆澤進一步說，民眾要備妥車輛來歷證明、出廠證明、海關進口完稅證明等，有民眾反映年代久遠，原廠證明早就找不到，再加上目前僅14間保險公司可投保，保險公司還要查核掛牌，導致投保領牌期間出現空窗期，在此期間發生事故，保險不會給付，且申請到點服務還要30輛以上才能申請，有些偏鄉離監理機關比較遠，缺乏服務可近性。

路政司長林福山坦言，確有上述問題，將與公路總局、全國178家經銷商共同討論。交通部長王國材說，將請公總針對偏遠地區進行個案處理，就算只有十幾輛，也會派員到點協助，允諾一周內訂出標準。

另，公路總局要求移工買微電車前必須檢附雇主同意書，也被時代力量立委邱顯智認為是歧視。公路總局表示，本周五前將邀相關部會討論。

保險 李昆澤 交通部長

延伸閱讀

交通月票有進度 王國材：地方政府明年1月起可提審查

傳將轉任國營事業 交長王國材：還沒聽到這消息

北北基桃綠營全敗 王國材：續推1200月票 113年上路

外傳林右昌接交長有壓力？ 王國材：該做的事做好 府院決定

相關新聞

交通月票有進度 王國材：地方政府明年1月起可提審查

民進黨大選前拋出的「1200元首都通交通月票」政策有進度。交通部長王國材表示，申請辦法本月底出爐，明年1月起開放地方政府...

立委揭足球協會負債嚴峻 長期積欠薪資、最多金額達2萬

立委王婉諭今天表示，中華民國足球協會長期積欠裁判費等相關薪資，積欠最多2個月，人數超過60人，金額1萬5000人至兩萬元...

微型電動二輪車納管 流程繁複問題多 公總統計掛牌不到1%

全台50萬輛以上微型電動二輪車11月30日起掛牌納管，新舊車輛須領牌、投保強制險，2年緩衝期後正式開罰。公路總局統計，截...

中科二期擴建今環評 環團批為台積電量身訂做強行闖關

環評專案小組今天審查中科擴建二期開發案，環團批評，這是中科管理局為台積電2奈米廠房量身訂做，「高碳排、高耗電、高耗水」違...

看好疫後旅遊市場 台灣虎航招募客艙組員、運務員200名

看好疫後旅遊市場，A320neo新機陸續完成交付，新航線也積極籌備中，台灣虎航宣布將陸續進行客艙組員及運務員的招募，預計...

交通部擬推出台鐵虧損補貼辦法 工會：擺明不認帳？

台灣鐵路工會表示，交通部今(5日)將公告「政府對台灣鐵路股份有限公司配合政策任務造成營運虧損補貼辦法草案」，草案第4條針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。