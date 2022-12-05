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馬拉松扭到腳竟久久不消 當心蹠跗關節韌帶拉傷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
30歲男子向大里仁愛醫院骨科運動醫學特別門診求診，照X光發現跗趾關節開離 。圖／大里仁愛醫院提供
30歲男子向大里仁愛醫院骨科運動醫學特別門診求診，照X光發現跗趾關節開離 。圖／大里仁愛醫院提供

30歲男子參加馬拉松比賽踩空跌倒，右腳掌疼痛腫脹，腳底瘀血送急診，吃了止痛藥也抬高冰敷、休息，3周後仍不見緩解、一踩就痛，經向大里仁愛醫院骨科運動醫學特別門診求診，發現是腳掌蹠跗關節韌帶受傷，經微創鋼釘固定手術治療及6周石膏保護，終於回歸日常生活，健步如飛。

大里仁愛醫院骨科部長、醫師黃贊文說，我國棒球選手王建民2008年為紐約洋基棒球隊效力跑壘時，右腳掌蹠跗關節韌帶拉傷，引起球迷熱議。蹠跗關節是足弓穩定重要關節，如拱橋基石，許多韌帶附著在上面。蹠跗關節韌帶拉傷常發生在高能量的外傷或運動傷害。若蹠跗關節變寬或排列不整齊變形應盡早手術復位，以免影響足部功能。

大里仁愛醫院運動醫學中心醫師劉永川說，蹠跗關節受傷中年男性較多，會有嚴重的疼痛並且無法負重站立。蹠跗關節韌帶受傷不易發現，若沒有盡早處理，會造成足弓塌陷，影響行走功能，甚至日後關節退化產生關節炎。民眾若持續腳掌疼痛、腫脹無法站立，需積極尋求專業骨科醫師進一步詳細的評估。

劉永川指出，蹠跗關節移位嚴重或合併複雜的骨折需要較大傷口並使用鋼板及骨釘來復位及固定，常有傷口癒合不良情況，可能需要多次手術重建、甚至補皮或皮瓣轉移，可以接受高壓氧治療促進消腫， 使用PRP注射修復；這名男患者僅蹠跗關節韌帶受損，則可使用微創骨釘治療，對軟組織的傷害比較小，恢復效果好。

30歲男子向大里仁愛醫院骨科運動醫學特別門診求診，MRI檢查發現蹠跗韌帶有受傷。圖／大里仁愛醫院提供
30歲男子向大里仁愛醫院骨科運動醫學特別門診求診，MRI檢查發現蹠跗韌帶有受傷。圖／大里仁愛醫院提供

手術 醫師 馬拉松

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