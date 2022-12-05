疑因缺乏維生素B12 25歲女子情緒低落癲癇發作

新北市25歲張小姐原本身心健康，但1年多來，經常陷入不明原因的情緒低落，在診斷出憂鬱症，服藥治療皆無明顯改善，日前甚至突然出現癲癇症狀，台北慈濟醫院神經科診斷發現病人維生素B12僅有不到150 pg/mL，認為與病情有關。

維生素B12是構成神經的重要角色，可以幫助周邊神經的髓鞘形成，所以不足的話表現非常多元，舉凡神經相關疾病如手麻、腳麻、癲癇、憂鬱、認知功能失調都可能出現。神經科醫師劉修勳利用針劑配合口服的維生素B12治療，僅花1個月的時間，張小姐情緒開朗、穩定許多，癲癇也不再發作。

劉修勳說，維生素B12的正常值雖然至少要在200-400 pg/mL，但病人是否缺乏，不能只單看B12的檢查數值，還要加看血液中「同半胱胺酸」的數值。這是一種是血液中的氨基酸，為蛋白質代謝的中間產物，因為具有毒性，需要被人體代謝掉；但它的代謝需要靠維生素B12，因此要是B12不足，同半胱胺酸就會升高，增加毒性，傷害神經、細胞甚至血管。

劉修勳指出，除抽血外，也會再視病人症狀安排進一步檢查，如認知障礙做核磁共振、手腳麻木安排神經電器生理檢查、步態不穩做神經學檢查等。若排除其他疾病，確定是維生素B12不足、同半胱胺酸過高，便會以針劑或口服的方式替病人補充維生素B12。

台北慈濟醫院營養師侯沂錚也提到，預防勝於治療，依據衛生福利部「國人膳食營養素參考攝取量」，維生素B12一天要吃到2.4微克，民眾若每天喝兩杯牛奶、吃一顆雞蛋便已足夠。而全素者或乳糖不耐症者則建議固定補充綜合維他命或含強化維生素B12的酵母粉，以滿足人體需求，兼顧均衡營養。

侯沂錚指出，維生素B12缺乏的症狀多變，若民眾有上述提及的手麻、腳麻、癲癇或不明原因憂鬱，劉修勳醫師建議到神經科門診做詳細檢查，特別是老年病人，因容易帶有多重疾病，所以及早找出病因，及早治療，才能享有好的生活品質。