交通月票有進度 王國材：地方政府明年1月起可提審查

民進黨大選前拋出的「1200元首都通交通月票」政策有進度。交通部長王國材表示，申請辦法本月底出爐，明年1月起開放地方政府申請，預計明年第一季可完成審查。至於審核標準，王國材說，地方政府提出的方案應因地制宜，並以提高該縣市公共運輸使用率為主要目標。

每月1200元的「首都通交通月票」，擬納入雙北捷運、台鐵、國道客運，還將擴及全台。根據交通部規畫，推動公用運輸等月票方案補助方案，明年編列一至二億元供地方政府申請，後年編列預算26億元。

王國材今天出席立法院交委會質詢。國民黨立委洪孟楷關心是否會淪為大撒幣、是否有審核標準？王國材指出，交通月票不會有全國統一形式，希望地方提出因地制宜可提升公共運輸使用率的方案。

王國材進一步說，像是北北基桃公共運輸比較發達，但花東、苗栗以觀光為主的縣市，就可以提出假日公共運輸提升方案。