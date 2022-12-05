快訊

大家都想討好但欠債要還 柯文哲交接提醒蔣萬安要注意「這一點」

陳時中性騷擾爭議 她指問題不在個人而是「這個」

台灣和南韓怎麼越差越大？ 網掀兩派熱議：早就不是競爭關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通月票有進度 王國材：地方政府明年1月起可提審查

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
交通部長王國材表示，「1200元首都通交通月票」申請辦法本月底出爐，明年1月起開放地方政府申請，預計明年第一季可完成審查。記者黃義書／攝影
交通部長王國材表示，「1200元首都通交通月票」申請辦法本月底出爐，明年1月起開放地方政府申請，預計明年第一季可完成審查。記者黃義書／攝影

民進黨大選前拋出的「1200元首都通交通月票」政策有進度。交通部長王國材表示，申請辦法本月底出爐，明年1月起開放地方政府申請，預計明年第一季可完成審查。至於審核標準，王國材說，地方政府提出的方案應因地制宜，並以提高該縣市公共運輸使用率為主要目標。

每月1200元的「首都通交通月票」，擬納入雙北捷運、台鐵、國道客運，還將擴及全台。根據交通部規畫，推動公用運輸等月票方案補助方案，明年編列一至二億元供地方政府申請，後年編列預算26億元。

王國材今天出席立法院交委會質詢。國民黨立委洪孟楷關心是否會淪為大撒幣、是否有審核標準？王國材指出，交通月票不會有全國統一形式，希望地方提出因地制宜可提升公共運輸使用率的方案。

王國材進一步說，像是北北基桃公共運輸比較發達，但花東、苗栗以觀光為主的縣市，就可以提出假日公共運輸提升方案。

王國材 公共運輸 交通部長

延伸閱讀

傳將轉任國營事業 交長王國材：還沒聽到這消息

輪椅族擠窄月台…8個月連5起摔落軌道 交長王國材：加裝月台門

北北基桃綠營全敗 王國材：續推1200月票 113年上路

外傳林右昌接交長有壓力？ 王國材：該做的事做好 府院決定

相關新聞

交通月票有進度 王國材：地方政府明年1月起可提審查

民進黨大選前拋出的「1200元首都通交通月票」政策有進度。交通部長王國材表示，申請辦法本月底出爐，明年1月起開放地方政府...

立委揭足球協會負債嚴峻 長期積欠薪資、最多金額達2萬

立委王婉諭今天表示，中華民國足球協會長期積欠裁判費等相關薪資，積欠最多2個月，人數超過60人，金額1萬5000人至兩萬元...

中科二期擴建今環評 環團批為台積電量身訂做強行闖關

環評專案小組今天審查中科擴建二期開發案，環團批評，這是中科管理局為台積電2奈米廠房量身訂做，「高碳排、高耗電、高耗水」違...

看好疫後旅遊市場 台灣虎航招募客艙組員、運務員200名

看好疫後旅遊市場，A320neo新機陸續完成交付，新航線也積極籌備中，台灣虎航宣布將陸續進行客艙組員及運務員的招募，預計...

馬拉松扭到腳竟久久不消 當心蹠跗關節韌帶拉傷

30歲男子參加馬拉松比賽踩空跌倒，右腳掌疼痛腫脹，腳底瘀血送急診，吃了止痛藥也抬高冰敷、休息，3周後仍不見緩解、一踩就痛...

疑因缺乏維生素B12 25歲女子情緒低落癲癇發作

新北市25歲張小姐原本身心健康，但1年多來，經常陷入不明原因的情緒低落，在診斷出憂鬱症，服藥治療皆無明顯改善，日前甚至突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。