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挺社福歡歌慶聖誕 餐會為400人送暖

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
餐會在罕見疾病基金會的「罕見天籟美少女團」，悠揚的歌聲中拉開序幕。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
餐會在罕見疾病基金會的「罕見天籟美少女團」，悠揚的歌聲中拉開序幕。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

視障舞者獻上精彩絕倫的鋼管舞表演、罕病患者帶來天籟美聲，與社福團體共慶聖誕感恩節日！TVBS信望愛永續基金會4日舉辦感恩餐會，透過音樂與表演，成就聖誕饗宴，聖歌充盈會場。基金會董事長陳文琦表示，此次齊聚約400名社福朋友，除了款待用餐，也致贈禮品，盼以愛溫暖他們的心。

許多嘉賓，包括國民黨秘書長與健康家庭文教基金會創辦人黃健庭、新北市警察局局長黃宗仁、夢想之家教育基金會董事長廖文華等人都共襄盛舉。

餐會為社福集氣

餐會在罕見疾病基金會的「罕見天籟美少女團」，悠揚的歌聲中拉開序幕，她們身著米白的禮服，唱著歌曲《天使頌歌》「榮耀歸於至高真神，聽眾天使，歡唱平安頌」，美妙歌聲讓歡騰的現場瞬間安靜下來，來賓都張大雙耳聆聽聖歌。後續，合唱團更用悠揚女聲唱出周杰倫《稻香》，高低音完美配合，引起來賓陣陣掌聲。

陳文琦說，連年的疫情陰霾、經濟動盪，導致社福團體經費銳減，更出現營運上的困難。TBVS信望愛基金希望能盡棉薄之力，鼓舞這些社福團體，於聖誕月舉辦感恩餐會，讓許多辛苦的公益團體能在愛與溫暖中，共同迎接聖誕佳節。

小鄧麗君獻聲

曾參與《中國好聲音》的視障歌手張玉霞，也在現場重現宛如歌手鄧麗君的溫婉歌喉；另外，視障舞者林信廷與女舞者配合，展現出充滿力與美的鋼管舞表演，不受到身體障礙的影響，在鋼管上進行旋轉、倒立，掀起餐會的最高潮。


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第四屆愛無限台北公益餐會-視障歌手張玉霞(《TVBS信望愛永續基金會》提供)

現場還有「伊甸盲人喜樂合唱團」與「豐收合唱團」接力，帶來聖誕福音大合唱。後續，陳文琦也於台上帶著台下觀眾唱聖歌，現場充斥著充滿力量的聖歌，共同迎接聖誕月的開端。

今年第三屆《分享愛無限》系列活動，號召社會大眾有力出力，一筆捐款就能幫助30家社福機構，包括：全日型養護機構、身心障礙者、重大疾病、急難家庭、邊緣兒少、高齡、新住民、偏鄉醫療等等，支持這些機構團體繼續撐下去，成為弱勢朋友的避風港。更多TVBS信望愛永續基金會分享愛無限捐款資訊請上：https://tvbsf.tvbs.com.tw/infinitelove

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