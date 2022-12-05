心誠鎂醫用霧化器將於台灣連鎖通路上架
提供呼吸治療藥械合一CDMO服務的心誠鎂宣布，自主研發生產的醫用霧化器特霧活Deepro®將在12月初於國內非處方產品（OTC）市場販售，為國內霧化治療提供高性能及高品質的噴霧裝置。
心誠鎂表示，近兩年來專注於高階醫用霧化器之藥械合一產品開發，積極為國際知名血漿製劑領導者CSL Behring及美國矽谷生技公司AeroRx等藥廠客戶之高價值新藥提供客製化霧化裝置，與新藥之臨床試驗等全方位CDMO服務。
心誠鎂指出，有鑒於後疫情時代來臨國內對於霧化治療的認識與需求逐漸提升，心誠鎂藉過去與巴西亞培（Abbott）於OTC市場的合作經驗，將供給於藥廠的高階醫用噴霧裝置提供國內有需要霧化治療的病患。
心誠鎂表示，所開發之攜帶型醫用霧化器Deepro®於2016年已陸續獲得歐盟CE、台灣TFDA、巴西INMETRO/ANVISA、中國NMPA、美國FDA 510(K)及澳洲TGA醫療器材上市許可，其高霧化效能可將藥液霧化成微小氣霧，使氣霧經由口鼻進入下呼吸道達到治療效果，可在後疫情時代為病患帶來居家霧化治療的機會。
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