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看好疫後旅遊市場 台灣虎航招募客艙組員、運務員200名

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣虎航將開放招募運務員新血。圖／台灣虎航提供
台灣虎航將開放招募運務員新血。圖／台灣虎航提供

看好疫後旅遊市場，A320neo新機陸續完成交付，新航線也積極籌備中，台灣虎航宣布將陸續進行客艙組員及運務員的招募，預計總招募人數可上看200名，對航空事業有興趣並充滿熱忱的民眾，加入台灣虎航行列。

台灣虎航表示，客艙組員的招募時間為2022年12月10日凌晨00:01起至2022年12月25日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業、多益550分以上者，即可報考，具備日韓語會話能力尤佳。

台灣虎航表示，報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2023年1月7日、8日進行初試；2023年1月14日、15日進行複試，錄取的客艙組員，將於2023年上半年分批報到。

台灣虎航說，運務員的招募時間為2023年1月9日凌晨00:01起至2023年2月10日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業、多益550分以上者，即可報考，如具備日韓會話能力尤佳。錄取的運務員，將安排於2023年第一季分批報到。

台灣虎航表示，運務員的工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，歡迎對航空業有興趣與熱愛飛行的應試者藉此機會加入台灣虎航，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」(https://www.yes123.com.tw/sp/23tigerair_attendant/)，並於「客艙組員」、「運務員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行(https://bit.ly/3DClpYE)查看相關職務。

台灣虎航即日起開放招募客艙組員新血。圖／台灣虎航提供
台灣虎航即日起開放招募客艙組員新血。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 多益

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