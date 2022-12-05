立委揭足球協會負債嚴峻 長期積欠薪資、最多金額達2萬

立委王婉諭今天表示，中華民國足球協會長期積欠裁判費等相關薪資，積欠最多2個月，人數超過60人，金額1萬5000人至兩萬元不等。體育署代理署長林騰蛟表示，目前知道這件事，且有在協助處理，有關裁判行政支援的相關薪資，有勞力就該給薪，體育署也有補助協會相關經費。

立法院司法法制、教育及文化聯席審查「國家運動科學中心設置條例草案」案。立委王婉諭表示，足球協會長期積欠裁判費等相關薪資，積欠最多2個月，人數超過60人，金額1萬5000元至兩萬元不等。她表示，長期以來，高中體總或大專體總，很常就是現場給付薪酬，但足協卻因為沒有足夠的現金流，才會出現欠薪的問題。

王婉諭也說，根據足協財務統計，民國106年短絀800萬元，隔年短絀3100萬元，後來協會改選，109年仍短絀5000萬元，直到109年開始收支開始轉盈，短絀約3600萬元。她表示，足球協會因為過去的經營問題，產生嚴重負債，導致薪酬難以快速支補，體育署應積極介入管理。

林騰蛟表示，體育團體每一年都要會計查核簽證，體育署也會了解各協會財務狀況，針對足協財務短絀，會積極督導，包含短絀原因或經費籌措，至於有關裁判行政支援的相關薪資，有勞力付出就該給薪，體育署也有補助協會相關經費，會再來協助。

王婉諭則要求，體育署應檢討107年前足協財務惡化的原因，並建立監督預警機制，了解並協助足協解決裁判費用的問題。否則多年下來，聽起來體育署有努力，但仍無法解決持續的問題，甚至當年一下就出現千萬元短絀。

王婉諭也關注日前運動彩券大當機的議題，她表示，運彩不該每四年就出包一次，政府部門推動運動產業，本來就該預測未來人口與變化，不該每四年才發現人數又變多，無法準備好，系統準備應該要超前部署，告訴未來如何改善。

林騰蛟表示，運彩當機主因是這段時間新會員申請人數暴增，瞬間增加15萬人，運彩及體育署皆有專案小組處理此事。他允諾，將於一個月內提出改善方案。