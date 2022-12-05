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2022 Panasonic台北城市路跑賽 7千人為美好生活而跑

聯合線上／ 董欣怡

「明日之星」陳怡婷、曾瑋中、蔡家蓁登台應援演出 台南JOSH也來湊熱鬧

由Panasonic冠名贊助的台北城市路跑賽日前在總統府前開跑，現場近7千名跑者一起為追求美好生活而跑。Panasonic集團總經理林淵傳表示，「希望藉由路跑活動，喚起大家對健康的重視，跑步是一場與自己的挑戰和對話，期待每位跑者都可以超越自己，跑向更好的生活。」仁欽多吉仁波切長期支持體育運動環境的發展，藉由這次活動捐贈新台幣200萬元給中華民國體育運動總會，支持體總推廣全民運動、為打造更好的體育大環境而努力。

Panasonic台北城市路跑賽，7千人為美好生活而跑。 圖／Panasonic提供
Panasonic台北城市路跑賽，7千人為美好生活而跑。 圖／Panasonic提供

今年適逢Panasonic在台60週年，一甲子的歲月中，Panasonic和台灣民眾一起成長，林總經理特別強調，「除了持續在台灣這片土地善盡企業社會責任外，也長期關注大家對健康的渴望，並研發多樣健康、智慧、便利的家電商品，滿足民眾的各種需求。未來Panasonic也會繼續往下一個60年努力，守護大家的美好生活。」

Panasonic台北城市路跑賽，7千人為美好生活而跑。 圖／Panasonic提供
Panasonic台北城市路跑賽，7千人為美好生活而跑。 圖／Panasonic提供

曾廷瑋、張芷瑄摘下男女12.5公里組冠軍 開心將50吋4K電視機抱回家

男子12.5公里組上演臺北馬拉松半馬組前哨戰，新生代長跑好手曾廷瑋、陳秉豐、李翰暄一路激戰，為兩週後的臺北馬拉松暖身，最後曾廷瑋以39分49秒摘冠，「這次參賽就是備戰臺北馬拉松，今天本來打算以半馬的配速去跑，但可惜中途下了點雨，濕度加大感覺身體比較重、沒那麼好跑。」

去年在Panasonic台北城市路跑賽抱回一台洗衣機的張芷瑄笑說，「昨天剛跑完一場半馬，本來在猶豫今天要不要來，聽到媽媽暗示家裡電視機壞了，就知道該怎麼做了。」10月才確診的她最近以賽代訓在調整狀況，最終以45分45秒拿下女子12.5公里組冠軍，提到臺北馬拉松的備戰狀態時表示，「目前體感狀況大概只恢復六、七成，跑全馬應該來不及調整回最佳狀態，希望到時能順利完賽。」

Panasonic集團總經理林淵傳(右四)與一眾貴賓為12.5公里組鳴槍起跑。 圖／Panasonic提供
Panasonic集團總經理林淵傳(右四)與一眾貴賓為12.5公里組鳴槍起跑。 圖／Panasonic提供

「明日之星」歌手載歌載舞為跑者應援打氣 「台南JOSH」與鄰居曹大帥夫妻檔跑出興趣

歌手陳怡婷、曾瑋忠、蔡家蓁去年以跑者身份下場比賽，今天則受邀登台演出，有過參賽經驗的三人不約而同表示，「跑步真的沒想像中簡單，而且跑完可能髮型和妝都毀了，雖然抽獎獎項很吸引人，我們還是專心把歌唱好、給大家滿滿的正能量去迎接挑戰！」

台南JOSH最近世界盃持續發功，一連幾場運彩摃龜下來，儼然又成了卡達世足賽的反指標，今天一早拋開運彩失利的陰霾加入跑者的行列，「最近常跟我鄰居一起練跑，今天完全是被他推坑才來的，平常在台南習慣中午練跑，今天跑起來感覺很舒服，成績也快多了。」推坑他的鄰居就是曹竣崵，最近兩人常出沒在各大路跑賽事，曹大帥表示，「上回長榮馬拉松跑了21公里實在太累，我們這種休閒跑的還是10到15公里左右比較剛好，反正是跑健康又不是拼第一的，有機會要繼續跑下去。」

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