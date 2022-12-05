快訊

大家都想討好但欠債要還 柯文哲交接提醒蔣萬安要注意「這一點」

陳時中性騷擾爭議 她指問題不在個人而是「這個」

台灣和南韓怎麼越差越大？ 網掀兩派熱議：早就不是競爭關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買石斑的錢要如何改買「好食材」？農委會：正在研擬中

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（左）和漁業署署長張致盛（右）。本報資料照片
農委會主委陳吉仲（左）和漁業署署長張致盛（右）。本報資料照片

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，讓全國中小學生，本學期可吃4次(每月1次)石斑魚，但政策跳票，要改為「班班好食材」，預算科目專款專用，該如何改採買石斑以外的「好食材」；農委會漁業署表示，已在做幕僚研擬工作，會召開跨部會會議、與地方討論後，再對外公布。

立法院今天審查農委會及所屬單位預算。預算科目須執行，若更改是否合規定？農委會主委陳吉仲今天表示，本就可以用任何學校午餐食材，相關辦法名稱修改很容易。

班班吃石斑的6億元預算怎麼用？漁業署長張致盛表示，還在研議中，會開跨部會會議，還要再跟地方討論，屆時會對外說明；這筆錢是地方統籌分配款，由各縣市提出需求，計算出額度後，各縣市納入預算，完成程序後，就會由國庫分配到各縣市。

張致盛說，並非是各縣市政府墊付概念，是用共同供應契約，只要提出需求，國庫就會撥給各縣市政府，納入預算後，就可以直接買，因為要納入預算，因此有的縣市要經過議會。

媒體提問，若目前「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」名稱不改，是否可以把經費拿去買好食材？依照合約6億元就只能買石斑魚，要如何採買「好食材」，已經在做相關的幕僚工作。

農委會 漁業署

延伸閱讀

班班石斑跳票遭打臉？ 潘文忠：陳主委已經對外說明了

吃石斑改好食材專案預算可改？陳吉仲：名稱修改很容易

「班班吃石斑」分配不均 8縣市吃兩次、9縣市一次都沒吃

【重磅快評】德翔汙染求償雙輸 農委會有贏的策略嗎？

相關新聞

交通月票有進度 王國材：地方政府明年1月起可提審查

民進黨大選前拋出的「1200元首都通交通月票」政策有進度。交通部長王國材表示，申請辦法本月底出爐，明年1月起開放地方政府...

立委揭足球協會負債嚴峻 長期積欠薪資、最多金額達2萬

立委王婉諭今天表示，中華民國足球協會長期積欠裁判費等相關薪資，積欠最多2個月，人數超過60人，金額1萬5000人至兩萬元...

中科二期擴建今環評 環團批為台積電量身訂做強行闖關

環評專案小組今天審查中科擴建二期開發案，環團批評，這是中科管理局為台積電2奈米廠房量身訂做，「高碳排、高耗電、高耗水」違...

老婦2公分膽結石竟掉進小腸致阻塞 罕見病例上了國際期刊

高雄一名74歲老婦人因上腹痛、噁心與嘔吐，被送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診，經檢查疑似膽結石跑進腸胃道，造成罕見的...

吃石斑改好食材專案預算可改？陳吉仲：名稱修改很容易

「班班吃石斑」政策跳票，由於石斑魚小缺規格魚、加工量能不足，加上開標、調度等各縣市不一、程序繁瑣，不排除「班班吃石斑」要...

買石斑的錢要如何改買「好食材」？農委會：正在研擬中

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，讓全國中小學生，本學期可吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。