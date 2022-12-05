買石斑的錢要如何改買「好食材」？農委會：正在研擬中

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，讓全國中小學生，本學期可吃4次(每月1次)石斑魚，但政策跳票，要改為「班班好食材」，預算科目專款專用，該如何改採買石斑以外的「好食材」；農委會漁業署表示，已在做幕僚研擬工作，會召開跨部會會議、與地方討論後，再對外公布。

立法院今天審查農委會及所屬單位預算。預算科目須執行，若更改是否合規定？農委會主委陳吉仲今天表示，本就可以用任何學校午餐食材，相關辦法名稱修改很容易。

班班吃石斑的6億元預算怎麼用？漁業署長張致盛表示，還在研議中，會開跨部會會議，還要再跟地方討論，屆時會對外說明；這筆錢是地方統籌分配款，由各縣市提出需求，計算出額度後，各縣市納入預算，完成程序後，就會由國庫分配到各縣市。

張致盛說，並非是各縣市政府墊付概念，是用共同供應契約，只要提出需求，國庫就會撥給各縣市政府，納入預算後，就可以直接買，因為要納入預算，因此有的縣市要經過議會。

媒體提問，若目前「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」名稱不改，是否可以把經費拿去買好食材？依照合約6億元就只能買石斑魚，要如何採買「好食材」，已經在做相關的幕僚工作。