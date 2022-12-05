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中科二期擴建今環評 環團批為台積電量身訂做強行闖關

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環團人士今天在環保署前抗議中科二期擴建開發案，以正面白色、反面黑色寫「假」的A4紙張，排出「評」字，批評環評審查看似公正，實則形同虛設。記者吳姿賢／攝影
環團人士今天在環保署前抗議中科二期擴建開發案，以正面白色、反面黑色寫「假」的A4紙張，排出「評」字，批評環評審查看似公正，實則形同虛設。記者吳姿賢／攝影

環評專案小組今天審查中科擴建二期開發案，環團批評，這是中科管理局為台積電2奈米廠房量身訂做，「高碳排、高耗電、高耗水」違逆國際減碳趨勢，更忽視民間呼籲百分百自發綠電的要求，環評不僅無力把關，甚至配合加速闖關。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環團人士，今天在環保署前抗議中科擴建二期開發案。長年關心環境議題的醫師張豐年表示，從過往開發案例看來，環評承諾說得再好也難以達成，台積電為國內高科技領頭羊，但耗水耗電及汙染嚴重，台灣可承受的開發衝擊與環境汙染已逾越上限，台積電先後在竹科、南科、高雄及國外擴廠，不差台中一處。

張豐年表示，半導體生產過程帶來的汙染不可能完全防制，且與成品等級成正比，台積電縱使保證能源或水資源供應日後皆能轉型，但過程額外耗費的材料、水電將愈來愈多，後遺症也會愈嚴重。

看守台灣協會祕書長謝和霖說，中科管理局為了加快腳步讓台積電擴廠，環評說明書不嚴謹甚至亂寫，曾稱中彰地區的廢棄物處理設施餘裕量每日高達1.2萬噸，無視台中三座焚化爐都還處理不完轄內廢棄物，導致台中與南投垃圾堆積在掩埋場的事實，難以相信環評書其他更複雜的空汙擴散模擬、健康風險評估是否正確。

謝和霖說，台中缺水危機頻仍、春秋空品惡劣、綠地縮減，不該任由資源消耗與汙染排放密集的工業無限制擴張，本案不只是台積電擴廠，還包括供應鏈大大小小眾多業者，後續可能也會跟著擴廠；政府若要讓半導體產業規模如此擴大，就必須讓鋼鐵、石化等高汙染產業配合縮減，否則號稱護國群山、矽盾的半導體產業，將讓台灣環境不堪負荷。

台灣健康空氣行動聯盟盟研究員趙慧琳說，台中是全台用電量最高、碳排量名列第三的大煤都，根據環說書，中科擴建二期每年用電量約79億度占台中23%，每年溫室氣體排放量高達339.2萬噸，用水量每日超過9萬5000立方公尺，但中科管理局完全不退讓，把在地要求「百分百自發綠電」的民意當成空氣，令人錯愕。

台積電 環評 半導體

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