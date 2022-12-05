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班班石斑跳票遭打臉？ 潘文忠：陳主委已經對外說明了

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院司法法制、教育及文化聯席審查「國家運動科學中心設置條例草案」案，教育部長潘文忠。記者趙宥寧／攝影
立法院司法法制、教育及文化聯席審查「國家運動科學中心設置條例草案」案，教育部長潘文忠。記者趙宥寧／攝影

教育部潘文忠先前表示配合農委會班班吃石斑政策，一定讓學生一學期吃到四次石斑魚，但農委會政策跳票，潘文忠今天則緩頰，萬一石斑魚供應不及，陳吉仲主委說一定會有好食材，至於食材內容，教育部會全力配合農委會執行，但食材部分可能要由農委會供應，一樣是額外加一道菜。至於是否承認政策跳票？潘仍未鬆口，僅表示「陳主委已經對外說明了」。

因中國大陸禁我石斑魚，農委會豪砸六億元推動中小學營養午餐本學期吃四次石斑，未料不僅魚來不及長大，加工量能也不足，再加上各縣市開標、調度進度不一且程序繁瑣，至今仍有九縣市一次也沒吃到。農委會12月1日坦言「班班吃石斑」本學期確定跳票，下學期會再盤點量能盡量供應，也不排除改供其他國產好食材。

立法院司法法制、教育及文化聯席審查「國家運動科學中心設置條例草案」案。立委陳秀寶表示，班班吃石斑，變成班班好食材，教育部是配合農委會，還是有自己的規畫？她認為，對於沒吃到四次的學生很不公平，詢問教育部有無補償作為，她也說，班班吃石斑政策是好意，確實也不一定只能是石斑魚，彰化烏魚正盛產也可以列入考慮。

潘文忠表示，石斑魚是特殊食材，是農委會主要規畫食材，陳主委有對外正式說明，行政院支持六億多是用石斑魚的價格估算，萬一石斑魚供應不及，陳主委也說一定會有好食材。至於食材內容，教育部會全力配合農委會執行。但食材部分可能要由農委會供應，一樣是額外加的一道菜。

立委萬美玲則說，教育部10月24日備詢時明確指出這件事情一定不會跳票，但教育部信誓旦旦的承諾，卻被農委會打臉說法，石斑魚量能可能會用其他雞鴨魚肉來取代，質疑教育部、農委會跨部會聯繫有問題。她也說，如果有聯繫，那就是兩單位都該負起責任，但如果沒有溝通，農委會就逕自發布訊息，那形同是陷教育部於不義，教育部難道不抗議？

潘文忠表示，這個政策是跨部會且是行政院用專案預算支持，就是要給學生吃，兩個部會、食安辦密切聯繫，陳主委當時對外表示會全力調度，食材供應是農委會。萬美玲則不滿表示，請部長直接回答政策是否跳票，潘文忠表示「陳主委已經對外說明了」，仍未脫口自身對於該起事件的評價。

萬美玲批評，全國師生都看著教育部長為政策背書，當時承諾一定會吃到四次，頂多時間會延遲，結果馬上被農委會打臉，一點都沒有抗議。她表示，如果每個都打臉教育部長，部長要怎麼面對師生？萬美玲也說，陳主委可以胡說八道，各界也都習慣，但身為教育部長的一言一行，是全國師生都在學習，還是要跟農委會好好商量，不能覺得只是吃石斑沒什麼，這是誠信問題。

農委會 教育部 潘文忠

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