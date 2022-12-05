老婦2公分膽結石竟掉進小腸致阻塞 罕見病例上了國際期刊

高雄一名74歲老婦人因上腹痛、噁心與嘔吐，被送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診，經檢查疑似膽結石跑進腸胃道，造成罕見的腸阻塞，經手術取出2公分大的結石，術後恢復良好。

此特殊病例發生率僅0.3%，經主治醫師指導，由見習醫師撰寫論文，登上國際頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》。

高醫一般及消化系外科醫師吳柏宣表示，膽囊結石併發腸阻塞發生率僅0.3％，原因可能是結石長期刺激膽囊造成慢性膽囊炎，與腸道形成廔管，進而掉入小腸導致阻塞。醫師立刻安排手術，將腸壁切開後，取出一顆約2公分堅硬的膽結石，術後病人恢復良好，已能正常飲食。

病患與家屬聽到膽結石居然會跑進小腸裡，並造成腸阻塞，都覺得不可思議。吳柏宣說，目前膽囊結石沒有預防性藥物，建議從日常生活飲食少油、高纖來預防膽汁過濃，並改善高血脂與體重過重；另多喝水、多運動，也有助減少結石發生機率。

吳柏宣指導高醫大醫學系見習醫師賴元韜，將此手術成功並具教學意義的「膽石性腸阻塞」病例撰寫成論文，投稿經嚴謹審查後刊登於今年9月的《新英格蘭醫學期刊The New England Journal of Medicine》。

高醫院長鍾飲文表示，《新英格蘭醫學期刊》是全世界排名前三位的綜合性醫學期刊，影響力深遠，係數高達176.079分，是醫療人員論文發表的重要指標之一。高醫身鼓勵醫學生從好奇中發想，將艱深的臨床疾病化為極具教學價值的論文。

吳柏宣表示，在醫學生的訓練當中，病歷寫作可以訓練思考邏輯與診斷流程。為了讓學生有完整的寫作架構，他結合臨床上的罕見病例與經典病例讓學生撰寫後投稿，不但能提昇學生寫作的動機，也能將醫學生的努力成果，被國際上看見。