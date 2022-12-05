吃石斑改好食材專案預算可改？陳吉仲：名稱修改很容易

「班班吃石斑」政策跳票，由於石斑魚小缺規格魚、加工量能不足，加上開標、調度等各縣市不一、程序繁瑣，不排除「班班吃石斑」要變成「班班好食材」；由於若要改用其他學校午餐食材，預算科目是否合宜惹議；農委會主委陳吉仲今天表示，本就可以用魚以及任何食材作為學校營養午餐，修改相關辦法名稱修改是很容易的。

立法院今天進行審查農委會及所屬單位預算。為了搶救石斑魚，政府砸6億元，教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，讓全國中小學生，本學期可吃4次(每月1次)石斑魚；但調度不及，有的學校吃兩次，還有9個縣市學校一次都還沒有吃到；因此政策轉向，不排除改為「班班好食材」。

要從「吃石斑」變更成「吃好食材」預算科目是否可以？陳吉仲說，用在學校午餐吃石斑的經費來源，本來就是可以用在學校午餐的任何食材，相關辦法的名稱修改是很容易的。

他表示，要感謝消費者，讓石斑魚內外銷順暢，石斑魚池邊價格讓漁民滿意，產量調節到位後，學校午餐使用石斑魚食材，會盡快讓另外9個縣市的學校，本月都能吃到石斑，原則上讓全台3600多所學校、180萬學生都吃到石斑魚。

根據農委會統計，現階段仍有金門縣、連江縣、澎湖縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、台東縣、南投縣以及彰化等九縣市，學校午餐尚未吃到石斑魚；彰化市因為無墊付預算經費，而其他八縣市，則是因為供應廠商調配貨源不及，漁業署已協調調度，優先供應。