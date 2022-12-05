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基北宜蘭豪雨特報 吳德榮：今晚明晨北台平地降至15度

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象局表示，東北季風影響，今(5)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭及新北(汐止)地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。截圖自中央氣象局
氣象局表示，東北季風影響，今(5)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭及新北(汐止)地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。截圖自中央氣象局

中央氣象局表示，今、明兩日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

氣象局表示，東北季風影響，今(5)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭及新北(汐止)地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。

氣象局提醒，今日清晨南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，由於「副熱帶高壓」強度偏強，限制了冷空氣的南下，台灣只受到其邊緣影響，強度皆僅達「東北季風」；至於何時才會有第1波「大陸冷氣團」(台北測站≦14度)？ 還得再等等。

他表示，今(5日)晨截至4：53各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)17.3度，中部(台中清水區)18.0度，南部(台南龍崎區)18.2度，東部(花蓮壽豐鄉)18.7度。今晨迎風面雲量多，伴隨降水回波消長，北台灣零星降雨、北海岸較明顯。

吳德榮說，今、明(5、6日)兩天「東北季風」增強；北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲。今日氣溫漸降，北台愈晚濕冷，中南部白天舒適、早晚涼冷；今晚明晨北台平地最低氣溫將降至15度左右；明日北台仍濕冷，中南部早晚涼冷，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖。今日各地區平地氣溫：北部15至20度，中部17至29度，南部18至30度，東部18至29度。

他表示，周三、四(7、8日)東北季風稍減弱，氣溫略升，但降雨型態未變。周五至下周日(9至11日)另一「東北季風」再增強、氣溫略降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；北台濕涼，中南部白天舒適、早晚涼的天氣。

東北季風 基隆 氣象局

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