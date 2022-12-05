前車之鑑／配套不足 義國文化補助失敗

義大利、法國、南韓、巴西、荷蘭等國早已針對學生族群發放類似的文化卡，其中義大利發放的「18app」跟台灣的「文化成年禮」最類似，但義大利該計畫並不成功，因使用者多用於流行演唱會與教科書，且有嚴重城鄉差距，義大利媒體甚至批評是「失敗的政策工具」，未因此拓展新的文化消費族群。文化部必須引以為鑑。

義大利二○一六年推出「18app」，針對年滿十八歲未滿十九歲的年輕人，透過18app電子消費券系統，每人發放五百歐元（約台幣一點六萬）的「文化補助金」，可使用範圍包括電影、音樂會、劇場、博物館與古蹟、藝文活動門票與書店所銷售的圖書等六大範圍。

但因籌備期倉促，規畫不夠嚴謹，實施後造成不少民怨，大報La Stampa甚至比喻為「快要發生船難」的災難計畫。

且該計畫上路半年，消費僅占總預算的百分之六。經調查，原因是十八歲青年多將預算保留於觀賞門票高昂的搖滾熱門音樂會，或等待大學開學用以購買教科書。媒體分析，18app僅對藝文愛好者有吸引力，原沒興趣買圖書的照樣不買書，原沒興趣欣賞戲劇表演的也依舊不想去。

員林高中教師王偲宇說，選擇買教科書無可厚非，但若文化部對「文化成年禮」定位是培養藝文展演的新世代觀眾，就須有配套和宣傳，不能「放牛吃草」。故事工廠執行長林佳鋒建議文化部和教育部合作，找各校藝術教師和藝文團體舉行座談會或工作坊，討論如何引領學生使用「文化成年禮」。