跨部會決議不設環保專業法庭 未來仍待評估

環境訴訟案件近年屢受矚目，司法院、法務部、環保署、經濟部去年曾研商設置環保專業法庭的可行性，但後來決議沒有設置必要性，近期也未再研商，環保署表示，現有機制已可專業審理，未來要看司法部門認為有無需求再來考量。

環保署表示，目前環境訴訟案件有分門別類，若刑責跟刑法有關就到刑事法庭審理，跟行政法規有關就到行政法院，先前曾跨部會研商是否成立環保專業法庭，是特別針對民事案件討論，此類訴訟多半為公害糾紛，不過後來考量到法院人力配置問題，加上中央、地方政府都有裁決委員會的機制，協助處理民眾的公害糾紛，且通常可調解成功，因此真正進入法院的案件不多，因此沒有考慮成立環保法庭。

針對外界質疑法官環境專業度，環保署表示，法官遇到有專業需求的案件時，可以尋求第三方諮詢，例如請教授、專家或學者協助判斷跟評估，環保署也會提供足夠的證據力，但最後審理還是要由法官自由心證。

至於未來是否可能重啟設置環保法庭的討論，環保署表示，要由司法部門評估，特定案件是否多到需要專業法庭審理，例如目前家庭糾紛案件數量已經超過法庭可以負荷的量，因此才會成立家事法庭。