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環境犯罪、開發爭議頻傳 台灣仍等不到環保專業法庭

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環境律師、環保署前副署長詹順貴。圖／聯合報系資料照片
環境律師、環保署前副署長詹順貴。圖／聯合報系資料照片

環境基本法規定，法院為審理環境保護糾紛案件，得設立專庭或指定專人辦理，但近年環境爭議升溫，台灣至今仍沒有環保法庭。律師指出，社會對環境要求愈來愈高，過去關注空汙，近年強調減碳，加上許多鐵路及園區開發，一再挑戰人民生存空間，未來相關訴訟可能增多，有成立環保法庭的高度需求。

早年日月光廢水汙染後勁溪一案引發大眾譁然，當初一審只罰三百萬元，遭外界譏刺「恐龍法官」，高雄市環保局也批評根本是輕判，呼籲台灣設立環保法庭。而近年廢棄物濫倒等環境犯罪案件時有所聞，判決屢遭社會矚目。

環境律師、環保署前副署長詹順貴表示，台灣長年強調經濟發展，但人民對環境要求也同時增高，近十年都有空汙大遊行，這幾年則關注淨零碳排，且各地不斷有捷運及鐵路、科學及工業園區開發，一再挑戰周邊居民的生存空間，若前端政策沒有規畫完善，類似的環境訴訟案件將愈來愈多。

詹順貴表示，環保訴訟案件都有高度環境工程專業，涉及空氣、土壤、廢棄物、噪音等各項領域，以他親身經歷過的各種案件，包括空汙、水汙、廢棄物，說服法官的過程都很辛苦，因為一般法官通常要輪調，有時連基本的環評程序都似懂非懂，其實難以應付各式各樣的環保案件，因此無論刑事、民事或行政訴訟，都非常需要整合成專業法庭，計畫性培訓具有環境專業的法官。

針對司法機關如何思考特定類型案件是否設立專庭的需求，環境法律人協會理事長張譽尹指出有四大面向，包括數量龐大、基礎事實涉及高度專業、專法有強制要求，或是來自國際、財團壓力及民間倡議，不過環境範圍非常廣泛，數量也比其他案件少，可理解司法部門為何不設立專庭。

張譽尹表示，但為了更完善專業的應對環境案件，可以從法官在職訓練開始，累積到一定職能，再指定專人辦理環境案件，雖然法官仍可能無法理解所有的環境專業領域，但至少可以培養一定的敏感度，讓審理過程與判決結果至少不會太離譜。

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