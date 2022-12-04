一張圖看天氣！東北季風一波波陰雨夾擊 低溫探17度「這日」回溫

中央氣象局預報未來一周天氣，受到東北季風一波波影響，天氣有三大重點，北北基、宜蘭陰天飄雨，在陰天及小雨之間反覆，北台灣天氣涼雲多，至於中南部為多雲到晴、晴時多雲，早晚較涼。

氣溫方面，氣象局表示，本周因東北季風影響，氣溫差距不大，北台灣普遍偏涼，高溫18至25度，各地深夜、清晨感受偏涼，約17至21度；北部、東半部氣溫僅周三、周四略有回升，中南部氣溫逐日變化不大，但日夜溫差較大。

降雨部分，氣象局表示，基隆北海岸、宜蘭、雙北山區較長時間陰天或雨天，苗栗以北、台東、花蓮有零星局部雨，中南部為晴時多雲。

氣象局表示，周一、二因東北季風影響，雙北、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨，中南部晴時多雲。周三、四東北季風稍減弱，雙北、基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢，中南部晴時多雲。