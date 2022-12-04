口罩解封做半套？進出室內頻脫戴好麻煩 網嘆：把人民當白痴

口罩政策1日解封，戶外空間不需要再戴口罩，但室內空間仍要戴口罩，同時室內用餐又不用戴口罩，導致口罩需頻繁穿戴。有網友直接下結論說，「只有從餐廳門口到坐下來的一段路要戴著口罩」，怒批「這樣要戴不戴，把人民當白痴」；但也有網友表示，已經習慣戴口罩了沒差，「沒戴口罩好像感覺沒穿衣服」。

沒口罩像沒穿衣服？

從12月1日開始，中央流行疫情指揮中心宣布，室內外場所及空間無須配戴口罩，不過室內仍然維持戴口罩規定，除唱歌、飲食等特殊狀況，可免戴口罩。對此，指揮中心指揮官王必勝曾觀察戶外戴口罩情形說，解封當日，路上大概只有5%民眾脫下口罩。

胸腔重症科醫師蘇一鋒也於臉書分享說，戶外戴口罩還是多數，認為原因為「新冠疫情尚未消失」、「民眾已經習慣戴口罩」及「進出室內穿脫口罩麻煩」。

「拿下口罩好像沒有穿衣服一樣」，PTT上也有網友說，雖然現在在戶外可以自由選擇穿戴口罩，但沒戴口罩跟人面對面講話也好不自在，有網友支持表示，「害怕再度確診」、「口罩可助於顏值加分」等言論。

解封半套好無奈

然而，針對戶外免戴口罩，但到了室內仍需要戴口罩的規定。就有網友不滿表示，「走路去吃東西，路上不用戴口罩、吃東西不用戴口罩，就只有從餐廳門口到座位上需要戴口罩」，怒批「把人民當白痴，口罩不需要政府強制規定」。底下網友回應說，口罩解封「搞半套真的很無聊，戴戴脫脫超不便」。

對此，有網友回擊說，台灣人太大驚小怪，國外先前也是執行「室外免戴口罩，室內戴口罩」的規定，更秀出有小提琴家去紐約看音樂劇的照片，顯示戶外完全不需要戴口罩，但看音樂劇的時候大家也都戴上口罩。網友強調，「歐美也是這樣做了半年到一年，最後才完全解封口罩」。

台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民提醒，就算逐漸鬆綁戴口罩規定，但民眾在室內、旁邊有人或大型集會時，還是把口罩戴緊緊比較好，「以目前情況來講，仍不適合把口罩全面拿掉。」

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