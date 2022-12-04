快訊

WSJ：鴻海鄭州廠抗爭事件 促使蘋果加速生產撤出中國

500趴2022／3天湧破12萬人次 名攤光速完售、周興哲壓軸登場

開始獲利！宏達電旗下VR事業群 傳將赴美上市掛牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩解封做半套？進出室內頻脫戴好麻煩 網嘆：把人民當白痴

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
戶外口罩禁令已解除，週末逛街人潮中，仍有人選擇戴口罩，但也有民眾選擇拿下口罩，戶外防疫成為個人選擇。記者曾原信／攝影
戶外口罩禁令已解除，週末逛街人潮中，仍有人選擇戴口罩，但也有民眾選擇拿下口罩，戶外防疫成為個人選擇。記者曾原信／攝影

口罩政策1日解封，戶外空間不需要再戴口罩，但室內空間仍要戴口罩，同時室內用餐又不用戴口罩，導致口罩需頻繁穿戴。有網友直接下結論說，「只有從餐廳門口到坐下來的一段路要戴著口罩」，怒批「這樣要戴不戴，把人民當白痴」；但也有網友表示，已經習慣戴口罩了沒差，「沒戴口罩好像感覺沒穿衣服」。

沒口罩像沒穿衣服？

從12月1日開始，中央流行疫情指揮中心宣布，室內外場所及空間無須配戴口罩，不過室內仍然維持戴口罩規定，除唱歌、飲食等特殊狀況，可免戴口罩。對此，指揮中心指揮官王必勝曾觀察戶外戴口罩情形說，解封當日，路上大概只有5%民眾脫下口罩。

胸腔重症科醫師蘇一鋒也於臉書分享說，戶外戴口罩還是多數，認為原因為「新冠疫情尚未消失」、「民眾已經習慣戴口罩」及「進出室內穿脫口罩麻煩」。

「拿下口罩好像沒有穿衣服一樣」，PTT上也有網友說，雖然現在在戶外可以自由選擇穿戴口罩，但沒戴口罩跟人面對面講話也好不自在，有網友支持表示，「害怕再度確診」、「口罩可助於顏值加分」等言論。

解封半套好無奈

然而，針對戶外免戴口罩，但到了室內仍需要戴口罩的規定。就有網友不滿表示，「走路去吃東西，路上不用戴口罩、吃東西不用戴口罩，就只有從餐廳門口到座位上需要戴口罩」，怒批「把人民當白痴，口罩不需要政府強制規定」。底下網友回應說，口罩解封「搞半套真的很無聊，戴戴脫脫超不便」。

對此，有網友回擊說，台灣人太大驚小怪，國外先前也是執行「室外免戴口罩，室內戴口罩」的規定，更秀出有小提琴家去紐約看音樂劇的照片，顯示戶外完全不需要戴口罩，但看音樂劇的時候大家也都戴上口罩。網友強調，「歐美也是這樣做了半年到一年，最後才完全解封口罩」。

台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民提醒，就算逐漸鬆綁戴口罩規定，但民眾在室內、旁邊有人或大型集會時，還是把口罩戴緊緊比較好，「以目前情況來講，仍不適合把口罩全面拿掉。」

【更多精采內容，詳見

口罩 餐廳 疫情 黃立民 王必勝 台灣人

延伸閱讀

陽明交大醫院後疫情醫療數位研討 邀王必勝等專家出席

籲國人打疫苗或考慮提早回台 王必勝指中國面臨5問題「封控有其考量」

嘉市長、立委補選確診者能否投票 王必勝：中選會決定

影／12/1起室外免戴口罩 跨年活動也免罩？王必勝：研擬中

相關新聞

口罩解封做半套？進出室內頻脫戴好麻煩 網嘆：把人民當白痴

口罩政策1日解封，戶外空間不需要再戴口罩，但室內空間仍要戴口罩，同時室內用餐又不用戴口罩，導致口罩需頻繁穿戴。有網友直接下結論說，「只有從餐廳門口到坐下來的一段路要戴著口罩」...

基隆北海岸大雨特報 台南以北及東半部今明有強陣風

中央氣象局發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率...

捐血監測血清抗體 常態監測最快明年第一季上路

新冠肺炎疫情趨緩，但不斷有新變異株出現，因此專家認為應該建立廣泛的血清血清抗體調查報告，以擬定新冠疫苗若成為常態疫苗該如...

26歲軍人拉肚子持續2個月 醫揪元凶嚇壞：20多年沒見它蹤跡了

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅昨（3）日在臉書上發文，分享幫一名患者做大腸鏡檢查時，發現大腸裡面有好多隻鑽來鑽去的白色蟲蟲，令他嚇壞直呼「天啊！居然是久違的『鉤蟲』，我已經20多年沒見到它的蹤跡了！」

「班班吃石斑」9縣市學校還沒吃過石斑魚 漁業署：優先調配

石斑魚供應不足，「班班吃石斑」政策可能跳票，無法讓每個班級每學期吃到四次石斑魚，且有些學校已吃過兩次，但全台有九個縣市連...

一張圖看天氣！ 東北季風一波波 低溫陰雨夾擊北台灣

中央氣象局預報未來一周天氣，受到東北季風一波波影響，天氣有三大重點，北北基、宜蘭陰天飄雨，在陰天及小雨之間反覆，北台灣天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。