中國醫大參加醫療科技展 囊獲國家新創類23項大獎
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽今天說，醫界盛事「2022台灣醫療科技展」今天落幕，中國醫藥大學暨醫療體系拿下生策會國家新創類大獎「國家新創精進獎」與「國家新創獎」共23獎項，為歷年最多，收穫豐碩。
周德陽說明，中國醫藥大學暨醫療體系以「創新醫療、跨業鏈結、邁向全球大健康」為參展主軸，發表多項智慧醫療研發成果與臨床實績得獎作品，受熱烈回響；中國附醫再添兩樁國際合作喜事，與美商輝瑞簽署打擊抗生素抗藥性衛教合作備忘錄，並與美商默沙東簽署AI數據應導入智慧醫療領域合作備忘錄。
周德陽說，在癌症尖端科技治療中，值得注意由細胞分泌出來的奈米載體「外泌體」的生醫科技發展，外泌體已能達到擊殺癌細胞並抑制癌轉移，期能創新藥物來幫助病人對抗癌症，中國附醫已技轉於衍生企業聖安生醫公司。
周德陽指出，中國附醫集結得獎作品，展區期間在小舞台區舉行「醫師聊健康」單元，由20多名強棒醫師輪番出馬，向在場專家、學生、民眾說明，其中不少國際交換學生難得遇到名醫上場，抓著麥克風不放踴躍發表問題，場面十分熱鬧，中國大學附設醫院將其精彩演說，透過臉書當場開設現場直播，並已存檔於臉書，嘉惠沒能到現場的民眾，歡迎各界分享。
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