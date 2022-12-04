捐血監測血清抗體 常態監測最快明年第一季上路

新冠肺炎疫情趨緩，但不斷有新變異株出現，因此專家認為應該建立廣泛的血清血清抗體調查報告，以擬定新冠疫苗若成為常態疫苗該如何規畫接種間隔、族群等。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，目前正在研擬將捐血作為血清抗體調查的常規檢測之一，預計最快明年第一季上路。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，應透過大規模血清調查，才能知道國內民眾抗體生成狀況，才能知道哪些族群最需要打疫苗，早點為後疫情時代布局。

莊人祥表示，目前全球都缺少類似的研究。雖然捐血有年齡限制，對於全民抽樣來說並非最好，但世衛組織（WHO）建議可用捐血中心，或是利用醫院的剩餘血來進行系統性的抽樣。

目前指揮中心傾向和之前的調查計畫一樣，與捐血中心合作，每周抽樣捐血的檢體，建立常規性的血清檢驗。以區分社區中哪些族群的抗體生成是來自於疫苗或是感染過後的，藉以推估哪些人是迫切需要常規接種的族群。

莊人祥表示，因為還需要整體規畫，希望能在明年第一季開始進行。

之前疫情爆發時，指揮中心也曾經啟動過全國血清流病調查，一次是去年，另一次是今年因4月份爆發較大規模本土Omicron疫情，與台灣血液基金會合作，收集今年1至6月全國各捐血中心血清存檔樣本，依各縣市人口、性別、年齡比例進行分層隨機抽樣，釐清社區是否存在隱形傳播鏈。