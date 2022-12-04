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亞洲步道大會開步走 日韓健行愛好者走訪暖東峽谷步道
第4屆亞洲步道大會今年在台灣登場，基隆市政府今天在暖東峽谷入口廣場，歡迎來自日本、韓國生態健行愛好者，前來走訪暖東峽谷步道。市府秘書長黃駿逸說，這項活動是台灣盛事，基隆很驕傲參與其中，歡迎國內外民眾來基隆暖暖欣賞山林之美。
基市府今早在暖東峽谷入口廣場，舉辦徒步嘉年華迎賓起走儀式，黃駿逸代表基隆市長林右昌向國外友人表達歡迎之意，並贈送日本宮城縣議員伊藤吉浩，具有基隆風格禮物和在地精釀酒品；伊藤吉浩回贈風鈴與日本酒。
黃駿逸說，暖暖是淡蘭百年山徑北路及中路的起點，曾經是北台灣藍染原料大菁、煤礦及茶葉水路貨運集散中心。暖東峽谷步道是淡蘭古道中路民商往來必經之路，蘊藏豐富人文歷史與自然景觀，現在列為國家級生態綠道，歡迎日、韓友人徒步走訪。
黃駿逸表示，市府近8年爭取資源，提升暖東峽谷步道軟硬體設施，提升生態休憩品質，吸引國內外愛好生態健行遊客走訪。市府今年以手作步道與生態工法，更新暖東峽谷環山遊憩步道、生態解說指標，改善步道環境。
基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，市府整合基隆暖暖旅遊亮點，推出「淡蘭百年山徑暖暖行」旅遊手冊及電子手冊，推廣「山徑朝聖」、「輕騎慢走」及「希望山水」3條生態旅遊路線，串聯淡蘭百年山徑、暖暖老街、基隆河谷景觀及自行車道，提供國內外旅客兼具自然生態及文化生活體驗的旅遊路徑。
市府配合亞洲步道大會徒步嘉年華在基隆舉辦，同步推廣暖暖生態遊，推出淡蘭暖暖集章完走紀念卡。民眾可到大菁休閒農場、拉波波村、暖暖小館與小市場咖啡4處借問站或資訊站索取及蓋章，限量1000分，送完為止。集滿大菁、雙扇蕨、暖江橋壺穴及嶺頭福德宮4個戳章，即可徒步到大菁農場加蓋完走證明紀念戳章。
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