快訊

趙映光反駁被請出市黨部 吳怡農：討論後趙提出辭呈

江澤民追悼大會6日上午舉行 陸股將暫停交易3分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲步道大會開步走 日韓健行愛好者走訪暖東峽谷步道

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
第4屆亞洲步道大會在台灣登場，日本、韓國生態健行愛好者走訪暖東峽谷步道，基市府秘書長黃駿逸（右）和來賓互贈紀念品。圖／基市府提供
第4屆亞洲步道大會在台灣登場，日本、韓國生態健行愛好者走訪暖東峽谷步道，基市府秘書長黃駿逸（右）和來賓互贈紀念品。圖／基市府提供

第4屆亞洲步道大會今年在台灣登場，基隆市政府今天在暖東峽谷入口廣場，歡迎來自日本、韓國生態健行愛好者，前來走訪暖東峽谷步道。市府秘書長黃駿逸說，這項活動是台灣盛事，基隆很驕傲參與其中，歡迎國內外民眾來基隆暖暖欣賞山林之美。

基市府今早在暖東峽谷入口廣場，舉辦徒步嘉年華迎賓起走儀式，黃駿逸代表基隆市長林右昌向國外友人表達歡迎之意，並贈送日本宮城縣議員伊藤吉浩，具有基隆風格禮物和在地精釀酒品；伊藤吉浩回贈風鈴與日本酒。

黃駿逸說，暖暖是淡蘭百年山徑北路及中路的起點，曾經是北台灣藍染原料大菁、煤礦及茶葉水路貨運集散中心。暖東峽谷步道是淡蘭古道中路民商往來必經之路，蘊藏豐富人文歷史與自然景觀，現在列為國家級生態綠道，歡迎日、韓友人徒步走訪。

黃駿逸表示，市府近8年爭取資源，提升暖東峽谷步道軟硬體設施，提升生態休憩品質，吸引國內外愛好生態健行遊客走訪。市府今年以手作步道與生態工法，更新暖東峽谷環山遊憩步道、生態解說指標，改善步道環境。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，市府整合基隆暖暖旅遊亮點，推出「淡蘭百年山徑暖暖行」旅遊手冊及電子手冊，推廣「山徑朝聖」、「輕騎慢走」及「希望山水」3條生態旅遊路線，串聯淡蘭百年山徑、暖暖老街、基隆河谷景觀及自行車道，提供國內外旅客兼具自然生態及文化生活體驗的旅遊路徑。

市府配合亞洲步道大會徒步嘉年華在基隆舉辦，同步推廣暖暖生態遊，推出淡蘭暖暖集章完走紀念卡。民眾可到大菁休閒農場、拉波波村、暖暖小館與小市場咖啡4處借問站或資訊站索取及蓋章，限量1000分，送完為止。集滿大菁、雙扇蕨、暖江橋壺穴及嶺頭福德宮4個戳章，即可徒步到大菁農場加蓋完走證明紀念戳章。

第4屆亞洲步道大會在台灣登場，日本、韓國生態健行愛好者走訪暖東峽谷步道，基市府秘書長黃駿逸（右）和來賓互贈紀念品。圖／基市府提供
第4屆亞洲步道大會在台灣登場，日本、韓國生態健行愛好者走訪暖東峽谷步道，基市府秘書長黃駿逸（右）和來賓互贈紀念品。圖／基市府提供
第4屆亞洲步道大會在台灣登場，基市府今在暖東峽谷入口廣場歡迎來自日本、韓國生態健行愛好者，走訪暖東峽谷步道。圖／基市府提供
第4屆亞洲步道大會在台灣登場，基市府今在暖東峽谷入口廣場歡迎來自日本、韓國生態健行愛好者，走訪暖東峽谷步道。圖／基市府提供
第4屆亞洲步道大會在台灣登場，日本、韓國生態健行愛好者今天冒雨走訪暖東峽谷步道。圖／基市府提供
第4屆亞洲步道大會在台灣登場，日本、韓國生態健行愛好者今天冒雨走訪暖東峽谷步道。圖／基市府提供
基市府配合亞洲步道大會徒步嘉年華在基隆舉辦，推出淡蘭暖暖集章完走紀念卡，有興趣的民眾可索取集章。圖／基市府提供
基市府配合亞洲步道大會徒步嘉年華在基隆舉辦，推出淡蘭暖暖集章完走紀念卡，有興趣的民眾可索取集章。圖／基市府提供
基市府配合亞洲步道大會徒步嘉年華在基隆舉辦，推出淡蘭暖暖集章完走紀念卡，有興趣的民眾可索取集章。圖／基市府提供
基市府配合亞洲步道大會徒步嘉年華在基隆舉辦，推出淡蘭暖暖集章完走紀念卡，有興趣的民眾可索取集章。圖／基市府提供
第4屆亞洲步道大會在台灣登場，基市府今在暖東峽谷入口廣場歡迎來自日本、韓國生態健行愛好者，走訪暖東峽谷步道。圖／基市府提供
第4屆亞洲步道大會在台灣登場，基市府今在暖東峽谷入口廣場歡迎來自日本、韓國生態健行愛好者，走訪暖東峽谷步道。圖／基市府提供

淡蘭古道

延伸閱讀

謝國樑公布第4名小內閣成員 前基隆市長兒張淵翔接民政處長

基隆海港18米耶誕樹點燈成拍照熱點 照亮8年城市蛻變

廠商交通尖峰時段施工釀市區大塞車 基隆警開罰

還是想回基隆奉獻！許效舜想約謝國樑聊這些事

相關新聞

基隆北海岸大雨特報 台南以北及東半部今明有強陣風

中央氣象局發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率...

捐血監測血清抗體 常態監測最快明年第一季上路

新冠肺炎疫情趨緩，但不斷有新變異株出現，因此專家認為應該建立廣泛的血清血清抗體調查報告，以擬定新冠疫苗若成為常態疫苗該如...

26歲軍人拉肚子持續2個月 醫揪元凶嚇壞：20多年沒見它蹤跡了

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅昨（3）日在臉書上發文，分享幫一名患者做大腸鏡檢查時，發現大腸裡面有好多隻鑽來鑽去的白色蟲蟲，令他嚇壞直呼「天啊！居然是久違的『鉤蟲』，我已經20多年沒見到它的蹤跡了！」

「班班吃石斑」9縣市學校還沒吃過石斑魚 漁業署：優先調配

石斑魚供應不足，「班班吃石斑」政策可能跳票，無法讓每個班級每學期吃到四次石斑魚，且有些學校已吃過兩次，但全台有九個縣市連...

中國醫大參加醫療科技展 囊獲國家新創類23項大獎

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽今天說，醫界盛事「2022台灣醫療科技展」今天落幕，中國醫藥大學暨醫療體系拿下生策會國家新...

谷關燈光節昨晚點亮溫泉公園 賞燈泡湯爆人潮、住房全滿了

交通部觀光局參山國家風景區管理處啟動「山谷燈光節」，昨晚點亮谷關溫泉公園「光之花園」、繽紛彩虹步道，夢幻感十足，知名原民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。