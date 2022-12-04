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谷關燈光節昨晚點亮溫泉公園 賞燈泡湯爆人潮、住房全滿了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
參山處耶誕跨年山谷燈光節昨晚在谷關谷關溫泉公園舉行點燈音樂會。圖／參山處提供
參山處耶誕跨年山谷燈光節昨晚在谷關谷關溫泉公園舉行點燈音樂會。圖／參山處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處啟動「山谷燈光節」，昨晚點亮谷關溫泉公園「光之花園」、繽紛彩虹步道，夢幻感十足，知名原民歌手林曉培、梁文音歌聲中，將活動帶到高潮，吸引遊客拍照。業者表示，湧進3000多人賞燈、泡湯，住房全滿。

參山處長曹忠猷說，12月1日在梨山點亮全國最高的耶誕樹，啟動今年的「山谷燈光節」，梨山賓館前廣場2棵耶誕樹，加上周邊的燈光擺飾，讓梨山宛如在歐洲過耶誕般浪漫。

參山處昨晚在谷關溫泉公園舉辦點燈音樂晚會，邀林曉培、梁文音演唱，中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、台中觀光旅遊局副局長陳育正、台電大甲溪發電廠廠長劉演鎮 、台中市警局和平分局長陳祥麟、台中市議員朱元宏、古秀英等人與會，吸引大批民眾到場嗨歌，更讓谷關各飯店出現大滿房的榮景。

參山處表示，12月10日、明年1月1日、7日等三天還有三場原民歌手及舞蹈演出，活動現場也有免費手工藝DIY活動，歡迎遊客一起來歡度高山聖誕嘉年華。也歡迎全國遊客到谷關賞燈、泡湯、登山健行、大啖鱘龍魚料理、走訪入關博物館，歡樂度過年終假期。

參山處說明，山谷燈光節至明年1月8日(梨山燈區傍晚5時至晚間9時，耶誕樹每30分鐘燈光秀；谷關燈區傍晚5時至晚間9時30分)，谷關入關博物館將配合活動，延長開館時間至晚間9時30分，歡迎遊客把握時間至梨山谷關賞燈。

參山處耶誕跨年山谷燈光節昨晚在谷關谷關溫泉公園舉行點燈音樂會，邀請歌手梁文音飆歌。圖／參山處提供
參山處耶誕跨年山谷燈光節昨晚在谷關谷關溫泉公園舉行點燈音樂會，邀請歌手梁文音飆歌。圖／參山處提供
參山處耶誕跨年山谷燈光節昨晚在谷關谷關溫泉公園舉行點燈音樂會。圖／參山處提供
參山處耶誕跨年山谷燈光節昨晚在谷關谷關溫泉公園舉行點燈音樂會。圖／參山處提供
參山處耶誕跨年山谷燈光節昨晚在谷關谷關溫泉公園舉行點燈音樂會。圖／參山處提供
參山處耶誕跨年山谷燈光節昨晚在谷關谷關溫泉公園舉行點燈音樂會。圖／參山處提供

梨山 溫泉 觀光局

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