谷關燈光節昨晚點亮溫泉公園 賞燈泡湯爆人潮、住房全滿了

交通部觀光局參山國家風景區管理處啟動「山谷燈光節」，昨晚點亮谷關溫泉公園「光之花園」、繽紛彩虹步道，夢幻感十足，知名原民歌手林曉培、梁文音歌聲中，將活動帶到高潮，吸引遊客拍照。業者表示，湧進3000多人賞燈、泡湯，住房全滿。

參山處長曹忠猷說，12月1日在梨山點亮全國最高的耶誕樹，啟動今年的「山谷燈光節」，梨山賓館前廣場2棵耶誕樹，加上周邊的燈光擺飾，讓梨山宛如在歐洲過耶誕般浪漫。

參山處昨晚在谷關溫泉公園舉辦點燈音樂晚會，邀林曉培、梁文音演唱，中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、台中觀光旅遊局副局長陳育正、台電大甲溪發電廠廠長劉演鎮 、台中市警局和平分局長陳祥麟、台中市議員朱元宏、古秀英等人與會，吸引大批民眾到場嗨歌，更讓谷關各飯店出現大滿房的榮景。

參山處表示，12月10日、明年1月1日、7日等三天還有三場原民歌手及舞蹈演出，活動現場也有免費手工藝DIY活動，歡迎遊客一起來歡度高山聖誕嘉年華。也歡迎全國遊客到谷關賞燈、泡湯、登山健行、大啖鱘龍魚料理、走訪入關博物館，歡樂度過年終假期。