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世界野生動物保育日 全家海神隊球星擔任一日保育員

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
日前高雄全家海神隊球星到壽山動物園擔任一日保育員今天是12月4日是世界野生動物保育日。圖／全家海神職籃提供
日前高雄全家海神隊球星到壽山動物園擔任一日保育員今天是12月4日是世界野生動物保育日。圖／全家海神職籃提供

今天是12月4日是世界野生動物保育日，高雄壽山動物園也即將在本月16日開園試營運，高市觀光局表示，為響應保育日，日前高雄全家海神隊球星到壽山動物園擔任一日保育員，體驗保育員平日照顧動物的工作。

壽山動物園表示，保育員是園區動物的守護者，除了餵食動物外，還要清洗動物內舍、觀察動物行為、替動物量身打造適合的環境。為了能夠減少麻醉動物並順利進行醫療或健康檢查，保育員還需進行動物訓練。這些鮮少人知的日常，絕對不是想像中的簡單，園裡的每位保育員在休園期間依舊持續為提升動物福利而努力，並以同理心去照顧及陪伴牠們。

高雄全家海神職業籃球隊也首次跨界動物保育，推派後衛于煥亞、蘇文儒、邱子軒等3位球員到園區體驗準備動物伙食、分配動物食材及放養餵食動物的工作。蘇文儒平日就會下廚，當天精準掌握每種食材的分量；余煥亞首次動刀處女秀獻給動物園；邱子軒也順利通過考驗。

3位球員首次近距離看到台灣黃牛驚呼連連，對於放養動物感到新鮮有趣，也和隊長余純安全家福一起餵食波爾羊，讓休園期間的壽山動物園充滿朝氣。

壽山動物園將於12月16日試營運，觀光局歡迎想為動物們盡一分心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團

日前高雄全家海神隊球星到壽山動物園擔任一日保育員今天是12月4日是世界野生動物保育日。圖／全家海神職籃提供
日前高雄全家海神隊球星到壽山動物園擔任一日保育員今天是12月4日是世界野生動物保育日。圖／全家海神職籃提供
日前高雄全家海神隊球星到壽山動物園擔任一日保育員今天是12月4日是世界野生動物保育日。圖／全家海神職籃提供
日前高雄全家海神隊球星到壽山動物園擔任一日保育員今天是12月4日是世界野生動物保育日。圖／全家海神職籃提供

壽山動物園 高雄全家海神

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