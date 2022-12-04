攝護腺癌治療新里程 新療法提升癌友生活品質存活時間

「2022台灣醫療科技展」12月1日於台北南港展覽館1館開幕，和信醫院核子醫學科展出攝護腺癌鎦-177-PSMA同位素治療法，為晚期癌症精準診療提供新方向。專家表示，通常攝護腺癌進入轉移期後，治療目標就會著重在「控制」為主，難以完全治癒，目前透過美國最新通過的放射性療法，除病患平均存活時間延長外，生活品質也有所提升。

攝護腺癌對男性來說是相當危險的疾病，近年來發生率、死亡率都持續上升，由於早期症狀通常不明顯，有時發現都已是中晚期。和信醫院核子醫學科主任黃玉儀表示，攝護腺癌主要的治癒性治療方式，即為手術切除、放射線治療等，但攝護腺癌細胞很容易轉移到骨骼部位；一旦進入轉移期，治療目標就會以控制病況發展為主，通常以賀爾蒙治療以及化療方式介入。

攝護腺癌的病患多不喜歡化療，各種療法都用盡後，最後才會選擇化療。黃玉儀說明，過去放射性治療攝護腺癌，是使用鐳-223針對癌細胞骨骼轉移的現象，但後遺症強烈有時會讓患者難以忍受。

今年3月美國FDA通過攝護腺癌最新的放射性「鎦-177-PSMA」療法，台灣也在今年 8 月完成首例個案。黃玉儀說，攝護腺特異抗原（PSA）可視為攝護腺癌的癌指數，愈低愈好，「鎦-177-PSMA」療法就像是化療結合標靶的概念，透過攝護腺特異膜抗原（PSMA）藥物，在癌細胞膜上將受體標示出來，讓藥物能夠專攻癌細胞，以避免傷及其他細胞。

黃玉儀指出，根據目前的研究統計來看，攝護腺癌末期病患使用「鎦-177-PSMA」療法與沒有進行的對照組相比，平均延長了4個月的壽命；同時，過去因為癌細胞轉移到骨骼上，造成容易骨頭疼痛、骨折或其他疾病引發的不適症狀，都能有所改善，提升生活品質。

正常男性的PSA數值為1，若有攝護腺肥大則會為4到7左右。黃玉儀表示，攝護腺癌末期病患的數值通常都已破百，甚至破千，透過「鎦-177-PSMA」後只要PSA降低達五成，疼痛症狀多能獲得明顯改善，大大提升生活品質。

黃玉儀提醒，攝護腺癌與家族史高度相關，一般人六、七十歲開始定期進行篩檢，若為高風險者，則建議四、五十歲就要開始篩檢；飲食上若常常高脂飲食，對血脂代謝不好外，也可能刺激男性賀爾蒙，賀爾蒙強度愈強、刺激愈多，引發攝護腺癌的機率就愈高，同時搭配運動，讓身體維持良好的狀態，才能避免癌症找上門。